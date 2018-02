Malatyaspor taraftarlarından CHP’li Kiraz’a ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanları Murat Soysal ve Şabi Murat Doğan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyaret ederek takım forması ve atkısını hediye ettiler.

Ziyarette konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatyaspor’un düşüncesi ve siyasi görüşü ne olursa olsun her Malatyalının ortak değeri olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla her Malatyalının Malatyaspor’a elinden geldikçe sahip çıkması gerekiyor. Malatyaspor’un en önemli destekçisi de en önemli moral kaynağı da taraftarıdır. Malatyaspor’un taraftarları da görevini layıkıyla yerine getiriyorlar. Hem takıma layık olma hem de Malatya’ya layık olma anlamında önemli roller üstleniyorlar. Malatya’nın şu andaki durumu da gayet iyi gözüküyor ve her Malatyalıyı olduğu gibi bizleri de mutlu ediyor. Bir forma ve atkı hediyeniz oldu onun içinde çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Malatyaspor’un yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu ortak değerimizi yaşatmaya daha iyi noktalara taşımaya ve şampiyon olduğu günleri görmeyi de umuyoruz, hedefliyoruz” dedi.

Büyük takımların karşısında Malatyaspor’un ortaya koyduğu performansın önemli olduğunu belirten Kiraz, “Takımız Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor karşısında yenilmedi. Büyük takımlar karşısında gösterdiği performanstan dolayı da bütün futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi yürekten kutluyoruz. Bu başarılarının devamını diliyoruz. Önümüzdeki süreçte daha iyi günler geçirmesini temenni ediyoruz. Bunun için elimizden gelen bütün destekleri sunacağız” ifadelerini kullandı.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal ise “Yarın gerçekleştireceğimiz moral gecemiz için bugün CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ı ziyarete gelip davetiyemizi getirdik. Başkanımız ve Yönetim Kurulu her zaman yanımızda bize destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu.