19 Ocak 2017 Perşembe

MALATYAPARK’TA SÖMSTRE HEYECANI

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Sömstre Heyecanı başladı.

19 Ocak 2017 Perşembe 13:56
MALATYAPARK’TA SÖMSTRE HEYECANI

  21 Ocak/05 Şubat tarihleri arasında her gün aralıksız olarak atölyelerde buluşacak olan çocuklar birbirinden güzel faaliyetlerde bulunacak.

Duvar saati, Bez Çanta, Kabartma Resimler, Parti Maskesi, Ahşap Çiçek, El Aynası, Kalemlık, Ahşap Kutu, Kuş Evi, Pul Mozaik, Süslü Fırçalar, Anahtarlık, Kardan Adam, Magnet, Saksı Boyama, Maket Ev atölyelerine katılacak olan çocuklar sömstre tatilini eğlenirken, el becerilerini geliştirerek geçirecekler.

Ayrıca karne günü ve takip eden hafta sonu karneleriyle MalatyaPark’a gelen çocuklara, ücretsiz eğlence alanı hediye edilerek karneleri ödüllendirilecek.
HABER MERKEZİ
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