21 Ocak/05 Şubat tarihleri arasında her gün aralıksız olarak atölyelerde buluşacak olan çocuklar birbirinden güzel faaliyetlerde bulunacak.

Duvar saati, Bez Çanta, Kabartma Resimler, Parti Maskesi, Ahşap Çiçek, El Aynası, Kalemlık, Ahşap Kutu, Kuş Evi, Pul Mozaik, Süslü Fırçalar, Anahtarlık, Kardan Adam, Magnet, Saksı Boyama, Maket Ev atölyelerine katılacak olan çocuklar sömstre tatilini eğlenirken, el becerilerini geliştirerek geçirecekler.

Ayrıca karne günü ve takip eden hafta sonu karneleriyle MalatyaPark’a gelen çocuklara, ücretsiz eğlence alanı hediye edilerek karneleri ödüllendirilecek.

HABER MERKEZİ