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MALATYAPAK’TA IŞIKLAR SÖNDÜ

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi,küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliği sebebiyle 24 Mart tarihinde 20.30-21.30 saatleri arasında dış aydınlatmalarını kapattı.

MALATYAPAK’TA IŞIKLAR SÖNDÜ

Malatyapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi,küresel iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliği sebebiyle 24 Mart tarihinde 20.30-21.30 saatleri arasında dış aydınlatmalarını kapattı.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:30
MALATYAPAK’TA IŞIKLAR SÖNDÜ

2007 yılında Avusturalya'da başlayan ve bu yıl 11'inci kez düzenlenen etkinlik, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından kısa sürede 7 kıtada 150'nin üzerinde ülkeye yayıldı. Bu yıl da 'Dünya Saati, Dünyaya Bağlanma Saati' sloganını ile yola çıkan etkinliğebinlerce bina katıldı.
Malatyapark’ta küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkate çekmek amacıyla eyleme destek verdi. Bir saat boyunca dış aydınlatmalarını kapatan Malatyapark duyarlılığını ortaya koydu. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Malatyapark Alışveriş Ve Yaşam Merkezi
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