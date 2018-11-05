“Malatya’nın yolu hep açık olsun”

2017 Haziran ayından bu yana Malatya Valisi olarak görev yapan Ali Kaban, Mülkiye Başmüfettişliği kadrosuyla Merkeze alınırken, Malatya Valiliği görevine Bolu Valisi Aydın Baruş atanmıştı. Malatya Valisi Ali Kaban dün Vali Konağı önünde yapılan veda programının ardından Malatya'ya veda etti.

“BÜTÜN MALATYA'YA HAKKIMIZI HELAL EDİYORUZ”

Kentten ayrılmadan önce basın mensuplarına bir açıklama yapan Kaban,"Ben Malatya'dan memnunum. Bir gündenbir güne Malatya'nın ruhu bizi hiç üzmedi. Bu manada biz, o ruha hürmet ediyoruz. O ruhun devamı için dua ediyoruz ve unutmayalım ki; doğan büyür, gelen gider, yaşayan ölür, bir gün her şeyin bir sonu vardır, bu da tayin edilmiş bir ecelledir. Dolayısıyla burada vali olarak nasibimiz buraya kadarmış. Biz dostlar kazanarak, arkamızda bizi seven yürekler bırakarak gittiğimiz içinde çok mutluyuz. Bunu ailecek hep konuşuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bütün Malatya'ya biz hakkımızı helal ediyoruz. İnşallahMalatya'da bize hakkını helal eder. Yani isteriz ki karşılaştığımızda dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur,o zaman güzelliklerleMalatya'nın güzelliklerini anarak hatırlayalım. Tekrar söylüyorum Malatya'nın da yolu açık olsun"ifadelerini kullandı.

Vali Ali Kaban, 1 buçuk yıl görev yaptığı Malatya'danİl Müftüsü Ümit Çimen'in duasının ardından il protokolü tarafından dün sabah saatlerinde Malatya'dan uğurlandı. Uğurlama programına; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çok sayıda kurum müdürü, STK başkanı ve üyeleri, daire, dernek ve birlik başkanları katıldı.