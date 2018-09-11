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MALATYA’NIN VEGAN MUTFAĞI İSTANBUL’DA

Vegan ve Vejetaryenler Derneği tarafından İstanbul Life Park’ta 8-9 Eylül tarihinde düzenlenen "Uluslararası İstanbul VegFest" Vegan Festivali’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stant ile Malatya ve Malatya vegan yemekleri tanıtıldı.

MALATYA’NIN VEGAN MUTFAĞI İSTANBUL’DA

Vegan ve Vejetaryenler Derneği tarafından İstanbul Life Park’ta 8-9 Eylül tarihinde düzenlenen "Uluslararası İstanbul VegFest" Vegan Festivali’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stant ile Malatya ve Malatya vegan yemekleri tanıtıldı.

11 Eylül 2018 Salı 11:30
MALATYA’NIN VEGAN MUTFAĞI İSTANBUL’DA

Tanıtım standını gezen Vali Ali Kaban Malatya kültürünün zenginliğinin yemek kültürüne de yansıdığını, 250’den fazla tarifinin olduğu yemek kültüründe vejetaryen yemeklerin, hatta bugün sergilendiği gibi vegan yemeklerin oluşunun çok önemli olduğunu ifade etti. Kaban, “Ülkemizin önde gelen gurme yazarlarının da belirttiği gibi Malatya bu yönü ile Doğunun Egesi’dir” dedi.

TANITIM VE TADIM

İki gün süren etkinlikte tanıtım ve tadım için yapılan yemekler Yeşilyurt Kadınlar Derneği tarafından hazırlandı ve İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim H. Kılıç tarafından tanıtıldı. En önemli yemeğimiz olan kiraz yaprağından ekşili köfte kaju yağından yapılan yoğurtla pişirilerek ikram edildi. Bu yemeğin haricinde yavandan ıspanaklı içli köfte, ekşili ıspanaklı içli köfte, mercimekli köfte, yavan külah dolması ve lahana sarması, zeytinyağlı kayısı tatlısı ve Malatya kurabiyesi vegan sofra da beğeniyle yenildi.

Vegan Festivali’ne Malatyalı hemşehriler ve sanatçılar da giderek hasret giderdi. Festival için Valilikçe hazırlanan vejetaryen yemeklerin yer aldığı yemek kitabı Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtıldı. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vegan MutfağıMalatyaIstanbul
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