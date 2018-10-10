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Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı

Coğrafi işaret tescilli ürünlerini tanıtmak amacıyla Afyon Coğrafi İşaretler Buluşmasına Malatya’dan da katılım sağlanarak tanıtım ve sunum yapıldı.

Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı

Coğrafi işaret tescilli ürünlerini tanıtmak amacıyla Afyon Coğrafi İşaretler Buluşmasına Malatya’dan da katılım sağlanarak tanıtım ve sunum yapıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:31
Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı

Afyon Valiliği,Afyon Belediye Başkanlığı, Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Afyondaki özel sektörün katkılarıyla YÜCİTA (Yöresel Ürünler Coğrafi İşaret Türkiye Ağı) tarafından 3-5 Ekim tarihleri arasında Afyon TSO Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen programda coğrafi işaretlerle ilgili sunumlar yapıldı.

Uluslararası katılımın olduğu buluşmada Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Bayram Murat Asma tarafından “Türkiye’nin AB Tescilli Gururu, Malatya Kayısısı” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

İKRAMLAR YAPILDI

Etkinlikte ayrıca Kayısı Araştırma Geliştirme Vakfı tarafından başta kayısı olmak üzere Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz olanArapgirmor reyhanı, Köhnüüzümü ve dalbastı kirazının tescil belgeleri sergilenerek, kayısıdan mamül ürünler, kayısı tatlısı ve reyhan ürün setleri tanıtımı ve ikramında bulunuldu. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAfyonTanıtım
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