Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
108545
ALTIN
177.498
DOLAR
4.1016
STERLİN
5.8200
EURO
5.0721

“Malatya’nın Ortak Talebi Karşılandı”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu müjdelenen Malatya Turgut Özal Üniversitesi için, “Malatya’ya ikinci bir üniversitenin kurulması, tüm Malatya’nın ortak talebiydi. Malatya’nın beklentisine müjde ile cevap veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

“Malatya’nın Ortak Talebi Karşılandı”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu müjdelenen Malatya Turgut Özal Üniversitesi için, “Malatya’ya ikinci bir üniversitenin kurulması, tüm Malatya’nın ortak talebiydi. Malatya’nın beklentisine müjde ile cevap veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:24
“Malatya’nın Ortak Talebi Karşılandı”

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllarca dile getirdiğimiz hayalimiz ve özlemimiz olan Malatya’ya ikinci bir üniversitenin Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle gerçekleşiyor. İlimize ikinci üniversitenin kurulması talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Başbakan olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ilk kez dile getirenlerin başında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmuştur. Bu konu arz etmiş olduğumuz ‘Talep ve öneriler raporlarımızda’ sabittir. Ayrıca yeri geldi bakanlarımıza, yeri geldi milletvekillerimize, il başkanımıza, yazılı ve görsel basınımız da bu konuyu yetkililere iletmeye çalıştık. Bu sebepledir ki Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak haklı bir gurur yaşamaktayız. Kimilerinin hayal dediği bugün gerçek oldu” ifadelerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
ŞEVKET KESKİNRECEP TAYYİP ERDOĞANMalatya Turgut Özal Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eren’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Eren’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Kahtalı’dan 2. Üniversite Açıklaması
Kahtalı’dan 2. Üniversite Açıklaması
Sadıkoğlu, Valiyi Ziyaret Etti
Sadıkoğlu, Valiyi Ziyaret Etti

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim