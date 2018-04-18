“Malatya’nın Ortak Talebi Karşılandı”

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Yıllarca dile getirdiğimiz hayalimiz ve özlemimiz olan Malatya’ya ikinci bir üniversitenin Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle gerçekleşiyor. İlimize ikinci üniversitenin kurulması talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Başbakan olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ilk kez dile getirenlerin başında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmuştur. Bu konu arz etmiş olduğumuz ‘Talep ve öneriler raporlarımızda’ sabittir. Ayrıca yeri geldi bakanlarımıza, yeri geldi milletvekillerimize, il başkanımıza, yazılı ve görsel basınımız da bu konuyu yetkililere iletmeye çalıştık. Bu sebepledir ki Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak haklı bir gurur yaşamaktayız. Kimilerinin hayal dediği bugün gerçek oldu” ifadelerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com