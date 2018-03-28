“MALATYA’NIN OKUMA SEVİYESİ YÜKSEK”

Kernek Külliyesi ileMelekbaba Semt Konağı’ndadüzenlenen programlarda,Yazar Vural Kaya, öğrencilerle söyleşide bulundu. İlk ve ortaokul çağındaki öğrencilerin katıldığı programların sonunda kitap imza etkinliği yapıldı. İçişleri Bakanlığı projesi ile Kentsel Gelişim Derneği işbirliğinde düzenlenen programda Yazar Vural Kaya, öğrencilere kitaplarını imzaladı. Ayrı ayrı düzenlenen 4 programda Yazar Kaya’nın “Necip’cik” ve “Akif’im” adlı kitaplarının her birinden 500 adet olmak üzere toplamda binadet kitabın öğrencilere hediye edildiği belirtildi.

YAZAR KAYA’DAN TEŞEKKÜR

Malatya’nın okuma seviyesi yüksek illerimizden bir tanesi olduğunu kaydeden Yazar Kaya, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesinin, bu okuma kültürü güzel olan şehirde çocuklar, ilk gençlik çağları ve gençlerin üzerinden okumaya yeniden ivme kazandırması bence örnek alınması gereken bir davranış. Malatya, zaten gönlümüzde yer edinmiş bir şehir. Önemli, özellikli, farklı insanlar; düşünür, şair, siyasetçi yetiştirmesi yüksek illerimizden bir tanesi. Eğitim ve sosyal merkezlerinde belediye bugün müzik, eğitim, sanat, etüt rehberlik hizmetleriyle şehre katkı sağlıyor. Bence çok hoş. Okur-yazar, düşünür insanlarının gelişmesi öğrencilerin bu çağlarından başlayacaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesi de bu güzelliği gençlere sunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a saygılarımı sunuyorum. Tüm Malatyalılara da hürmetlerimi ifade ediyorum.” (Bülten) busabahmalatya.com