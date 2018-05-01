Malatya’nın Menfaatine Olacak Her Projede Yanınızdayız

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ve beraberindeki heyet ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, yaptığı açıklamada “Malatya iş dünyamızın öncü kuruluşu olan Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. Başarıları noktasında heyecanla beklediğimiz bir yönetimi görev başında görmekten mutluyuz. Yeni yönetimin başarısı bütün Malatya’nın başarısı olacak. Uzun süreden sonra beklenen bir yönetim kurulu başkanı ve yönetimi var. Malatya’yı sahipleneceklerine ve başarı göstereceklerine inanıyorum” diye konuştu.

BİZE KATKISI OLACAK

Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, “MÜSİAD, Malatya’mız için önemsediğimiz ciddi bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Malatya ekonomisine katkısı olan yön veren, vizyon ortaya koyabilen önemli bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Malatya TSO olarak MÜSİAD ile birlikte yürütülecek tüm çalışmalarda bizlerin hazır olduğunu bilmenizi istiyorum çünkü Malatya’nın menfaatine olacak her projede güç birliğinin bize katkısı olacaktır. Bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğunuz nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.