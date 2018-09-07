MALATYA’NIN FETİH YILI

X. Uluslararası Kervan Saray Buluşması ‘Melita’dan Battalgazi’ye Tarih, Arkeoloji, Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri başlıyor. Dün Çınar Park’ta 15-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımını, gazetecilerle bir araya gelerek yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan önemli açıklamalarda bulundu.

2004 yılında çıktıkları bu kutlu yolda ve oradaki sloganlarının Battalgazi’nin Anadolu'yu Anayurt yapan medeniyetlerin merkezi ve destan şehri olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, bu destan şehrinin kendi haline terk edilmiş, metruk bir sessizliğe bürünmüş, tarihi yok olmuş bir şekildeki yapısına sessiz kalamadıklarını söyledi.

TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DEĞİL ULUSLARARASI ÖLÇEKTE YAPTIK

“Bizim azim ve kararlarımızla Battalgazi’yi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında azimli ve kararlıydık” diyen Başkan Gürkan sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim pusulamız amaç için her yolu mubah gören, nefsin egemenliğine dayalı, hırs duygusu olmadığını söyledik. Bizim amaç için azimli, kararlı, çalışan, gayret gösteren ve sonucu da tevekkül ederek bekleyen ve neticesinde almak durumunda olan bir azim kararlı içindeyiz. Biz 2004 yılında, üniversitedeki hocalarımızla Kervansarayı bahçesindeki metruk yapıların, kemiklerin, diğer ismini sayamadığım kamyonlarca pisliğinin temizliğini yaptık. Dedik ki, Kervansaray Buluşmasının ilkini yapıyoruz. Kervansaray buluşmalarının ilkini yaptığımızda Kervansaray buluşmamızı lokal anlamda Battalgazi ölçeğinde, Malatya ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde değil uluslararası ölçekte yaptık. Biz burada kendi haline terk edilmiş tarihi ve kültürel mirasımızın bu yıl X. Uluslararası Melita'dan Battalgazi'ye Arkeoloji Günleri Kervansaray Buluşmasını yine birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kervansaray Buluşmalarının yanında belirlediğimiz eylül ayının 15'inden 25'ine kadar bu süre aynı zamanda Malatya’nın Fetih yılıdır. Bir daha düşman eline geçmemek kaydıyla Malatya bu memlekette Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Belleğini de koruyacaktır kimliğini de koruyacaktır. Biz biliyoruz ki şehirlerin erdemli ve faziletli olmasının temel koşulu şehrin, şehrin değerleriyle birlikte yönetilmesidir.”

MARKA ŞEHİR KAVRAMI OLMAZ

‘Marka şehir’ ifadesinin doğru bir ifade olmadığını dile getiren Başkan Gürkan, “Son günlerde bir moda deyim çıktı. Marka şehir. Bu İfade doğru ifade değil. Marka, marka şehir kavramı olmaz. Marka ticari bir materyaldir. Alınır satılır. Ama kimlik özeldir. Kişiye hastır. Beldeye hastır. Şehir’e hastır. Ülkeye hastır. Medeniyette hastır. Onun için mümkün olduğu kadar basın yayın kuruluşlarımızda da marka kavramını ticaret şirketleri için kullanabiliriz. Ama medeniyetleri kültürleri üzerinde barındıran şehirler için bunu kullanamayız. Kimlikli şehir, belleğini koruyan şehir hafızasını koruyan şehir diye adlandırırsak daha doğru yolu tercih etmiş oluruz diye düşünüyorum. Basınımızdaki arkadaşlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Buradaki bizim sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz belki kenardaki algı ve anlama noktasında belediye başkanıdır diye değerlendirilebilir ama aslında değildir. Şu anda Battalgazi’deki tarihi eserlerimizin yüzde 90’ın üzerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Buraya gösterdiğimiz değer bulunduğumuz makamla mütenasip değildir. İlişkili olabilir fakat vatandaş olarak bir memlekette yaşamanın bedeli vardır. Yaşandığımız toplum ve topraklara karşı farzı ayin görevlerimiz vardır” şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN 917. FETİH YILDÖNÜMÜ KONULU PANEL DÜZENLENECEK

Kervansaray Buluşması için gerek yazılı basında gerek görsel basında çok yer verilmesini isteyen Başkan Gürkan, X. uluslararası Kervan Saray Buluşması ‘Melita’dan Battalgazi’ye Tarih, Arkeoloji, Kültür ve Sanat Günlerinde hangi etkinliklerin yapılacağını da açıkladı. Başkan Gürkan şunları kaydetti:

14 Eylül Cuma günü kortej yürüyüşü yapılacak. Öğretmen Evi önünde saat 18.00’da başlayacak, 15 Temmuz Meydanı’nda bitecek. Ve orada da Çöpçüler Korosu ve kahramanlık türküleri seslendirecek. Kafkas, Gürcistan halk oyunları gösterileri yapılacak. 15 Eylül Cuma günü saat 10.00’da açılış Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda olacak. Mehteran, koro, semah ve semazen gösterileri olacak. Karma sergi, tarihi pul sergisi yapılacak. Selçuklu koleksiyonu giyim sunumu yapılacak. Füreya Koral ‘Kuşların Evi’ seramik sergisi yapılacak. Saat 14.00’da Kişisel Seramik Sergisi gerçekleşecek. Saat 16.00’da Savaş Şafak Barkçin’in konferansı olacak. 16 Eylül saat 10.00’da bisiklet turu, oryantiring, trap skeet atışları, saat 11.30’da sokak sporları etkinlikleri, geleneksel okçuluk turnuvası, Saat 14.00 Fahri Kayahan anısına türkü dinletisi, sokak etkinlikleri finali ve ödül töreni olacak. 17 Eylül saat 11.00’da Engelsiz Yaşam Merkezinde Engelsiz Hayaller Resim Sergisi yapılacak. 18 Eylül Salı saat 11.00’da Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında Malatya’nın 917. Fetih Yıldönümü konulu panel düzenlenecek. Kervansaray Buluşmasının bu program çerçevesinde güzel bir şekilde Malatya’mıza, Malatya’mızın tarihe yakışır bir şekilde idrak edileceğini ve coşku, sevinç içerisinde Malatya’nın kimliğinin ve belleğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında da önemli bir sosyal ve kültürel etkinliği yerine getireceğine inanıyorum.” busabahmalatya.com