 Malatya’nın en büyük ilçesi oldu 

31 Aralık 2017 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayımı sonuçları hakkında yazılı bir açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt nüfusunun 2017 yılında 304 bin 369 iken, 31.12.2017 tarihi itibariyle 311 bin 764 olduğunu belirtti.

Başkan Polat, “82 mahallesi ve 311 bini geçen nüfusuyla birçok kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt büyümeye ve gelişmeye açık bir bölgede bulunmaktadır. Sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık, spor, eğitim ve çevre alanlarında ortaya koyduğumuz proje ve yatırımlarla yaşam standardı yüksek, gelişen ve modern bir ilçe olma yolunda önemli bir mesafe kat ettik. Bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeşilyurtumuzun her açıdan büyümesi bizim arzuladığımız ve çaba gösterdiğimiz bir durumdur. Bu itibarla da ilçemizdeki nüfus artışını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. TÜİK verileriyle nüfusumuzda yaşanan bu artış hizmet üretme yolunda elimizi güçlendirecek, gelecek yıllarda da bu artışın devam edecek olmasını baz alarak yeni yerleşim alanlarının alt ve üst yapılarını güçlü hale getirmeye, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve çevresel hizmetlerimizin artması için çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.

Nüfus artışının bütçede genel pay açısından da belediyeye olumlu yansıdığını kaydeden Başkan Polat, bundan sonraki süreçte 311 bin 764 nüfusuna göre genel bütçeden pay alacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, 311 Bin 764 olarak açıklanan Yeşilyurt İlçesi nüfusunun 155 bin 933’ü erkek, 155 bin 831’in ise kadın nüfusundan oluştuğu belirtildi.

