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MALATYA’NIN 270 MİLYON BORCU VAR

İller Bankası belediyelere ait kredi borçlarının listesini açıkladı. Listeye göre Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 270 milyon borcu bulunuyor.

MALATYA’NIN 270 MİLYON BORCU VAR

İller Bankası belediyelere ait kredi borçlarının listesini açıkladı. Listeye göre Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 270 milyon borcu bulunuyor.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:34
MALATYA’NIN 270 MİLYON BORCU VAR

İller Bankası, belediyelere ait borç listesini yayınladı. Söz konusu listede, en borçlu 5 belediye AK Partili belediyelerden oldu.

İller bankası tarafından açıklanan listeye göre, İLBANK'a en fazla borca sahip olan belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi… Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İLBANK'a toplam borcu 1 milyar 73 milyon TL iken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 821 milyon TL olarak kaydedildi. İlk 2 sıra bu şekilde oldu.

ANTALYA 5’İNCİ SIRADA

İLBANK tarafından açıklanan listenin üçüncü sırasında ise Sakarya bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin İLBANK'a olan borcu 805 milyon TL. En borçlu beş belediyenin dördüncü sırasında Konya bulunurken beşinci sırada ise Antalya yer alıyor.

İller Bankası verilerine göre kredi borçları en düşük 5 ilin sıralamasına göre Uşak’ın 26 milyon lira, Muş’un 21 milyon lira, Tunceli’nin 16 milyon lira, Artvin’in 15 milyon lira, Iğdır Belediyesi’nin ise 15 milyon lira, borcu bulunuyor.

Listeye göre Malatya Büyükşehir belediyesinin ise İLBANK'a 270 Milyon TL borcu bulunuyor.

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

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