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Malatya’nın 2023 hedefi: Sanayi Şehri Malatya

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Makine Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliğini ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Malatya'nın 2023 hedefleri çerçevesinde 'Sanayi Şehri Malatya' hedefini koyduk. Sanayi Şehri Malatya hedefinde en önemli destek gruplarından bir tanesinin de makine mühendisleri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Malatya’nın 2023 hedefi: Sanayi Şehri Malatya

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Makine Mühendisleri Odası Malatya Temsilciliğini ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, “Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Malatya'nın 2023 hedefleri çerçevesinde 'Sanayi Şehri Malatya' hedefini koyduk. Sanayi Şehri Malatya hedefinde en önemli destek gruplarından bir tanesinin de makine mühendisleri olduğunu düşünüyorum” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 14:15
Malatya’nın 2023 hedefi: Sanayi Şehri Malatya

Çalık, Makine Mühendisleri Odası Malatya Temsilcisi Erdal Yavaş ile görüşerek sorun ve talepleri dinledi. Milletvekili Çalık, ''Sivil toplum örgütleri devlet ve millet arasında ki en önemli köprü. Sivil Toplum Örgütleri, inşaat mühendislerimiz, makine, ziraat ve kimya mühendislerimizde dahil olmak üzere, hepinizle bir toplantı yapalım ve Malatya'yı konuşalım isterim” ifadelerini kaydetti.

'SANAYİ ŞEHRİ MALATYA' HEDEFİNİ KOYDUK

Çalık, “Sivil toplum örgütleri devlet ve millet arasında ki en önemli köprü. Sivil toplum örgütleri,inşaat mühendislerimiz,makine, ziraat ve kimya mühendislerimizde dahil olmak üzere, hepinizle bir toplantı yapalım ve Malatya'yı konuşalım isterim. İnşallah sizlerin analitik zekanıza ihtiyacımız var. Türkiye'nin geçtiği koşulları gözönünde bulundurduğumuzda birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bugünün dünyasında ve Türkiye'sinde yine yezitlerin olduğunu biliyoruz. Özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri başta olmak üzere, önerilerini, tespitlerini, tekliflerini bundan sonrada dinleyeceğiz. En önemlisi Malatya'nın 2023 hedefleri çerçevesinde 'Sanayi Şehri Malatya' hedefini koyduk. Sanayi şehri Malatya hedefinde en önemli destek gruplarından bir tanesinin de makine mühendisleri olduğunu düşünüyorum. Sanayide çalışacak olan kardeşlerimizin daha sağlıklı istihdam sağlaması için,onların fikirleri ve kanaatlerine ihtiyacımız var. Malatya'da üniversitemizde makine mühendisliği bölümü ve diğer bölümler var. İnşallah üniversite sanayi işbirliğini, şehir işbirliğini, üniversitenin bir gereği olarak yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

“MALATYA'DA 500 MAKİNE MÜHENDİSİ VAR”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık,Malatya’da yaklaşık 500 makine mühendisinin bulunduğunu belirterek, “Özellikle şehrin yönetimi konusunda, yerel yönetimler başta olmak üzere hem yönetimi, hem inşası, hem imarı konusunda makine mühendislerimize çok ciddi manada ihtiyaç var. Yerel yönetimlerimiz icraatlarında sivil inisiyatifi göz önünde bulundurmalı ve kulak vermeli. Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları devlet ile millet arasındaki en önemli köprü. Bu köprü görevini yaparken de milletin kanaatlerini yöneticilere, kamu kurum kuruluşlara iletiyorlar.  Makine Mühendisleri Odasına yapmış olduğumuz ziyaret sonrasında en kısa zamanda bütün mühendislik meslek odaları ile bir toplantı yaparak Malatya’yı konuşacağız. Mühendislerimizin bilgi desteğine her zaman ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

SİNEM HATUN TAVUT

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