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''MALATYA’MIZIN HİZMETKARI OLACAĞIZ''

TSO Seçimlerinde 11. Grupta aday olan Reklam ve Organizasyon Şirketi Yöneticisi Metin Kaya, “Sektörümüzün öncüsü, Malatya’mızın hizmetkarı olacağız” dedi.

''MALATYA’MIZIN HİZMETKARI OLACAĞIZ''

TSO Seçimlerinde 11. Grupta aday olan Reklam ve Organizasyon Şirketi Yöneticisi Metin Kaya, “Sektörümüzün öncüsü, Malatya’mızın hizmetkarı olacağız” dedi.

30 Mart 2018 Cuma 12:01
''MALATYA’MIZIN HİZMETKARI OLACAĞIZ''

TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un listesinden TSO Seçimlerine hazırlandıklarını açıklayan Kaya, “TSO Başkanımız Hasan Hüseyin Erkoç’un tecrübe ve vakarlı duruşuna sinerji katacağız. TSO Meclisi’nde reklam ve organizasyon sektörünün sadece temsilcisi değil, aynı zamanda sektörümüzün sorun ve sıkıntılarına çözüm arayan, bu sektörün Malatya’da ve bölgede hak ettiği noktaya ulaşması ve sektörümüz için yeni pazar alanları oluşturmanın çabası içinde olacağız. Kendi sektörümüz için çözüm ve alternatif öneriler aramanın yanında Malatya’mızın ekonomik dinamiklerinin harekete geçmesinde vicdani, insanı, temsil ve hemşehrilik sorumluluğumuzun olduğu bilinci içinde hareket edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yayın, reklam ve organizasyon sektörünün gelişmesi, aynı zamanda Malatya’da yayın, reklam ve organizasyon kültürünün alt yapısının oluşması ile mümkündür. Yerel gazetelerimiz, yerel televizyonlarımız, yerel radyolarımız, pazarlama, turizm, fotoğraf atölyelerimiz, tabela ve açık hava reklam kurumlarımız, matbaalarımız hepsi bu sektörün kıymetli üyeleridir ve bu şehrin alın teri dökülmüş ekmek kapılarıdır. Açık ve net ifade ediyoruz; Malatya’da yayın, reklam ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteren kendi yerel ve yerli şirketlerimiz dururken, bu şehirde resmi kurumların il dışında hizmet almasını engellemek ve kendi yerel dinamiklerimizi harekete geçirmek en büyük hedefimizdir. Malatya’nın kent markası değerinin arttırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, var olan tarihsel ve kültürel zenginliğinin yaygınlaştırılmasında, ekonomik büyüklüğünün kıymetlendirilmesinde reklam ve organizasyon sektörü öncü olacaktır. Seçildiğimiz takdirde, 11. Grupta yer alan tüm sektörlerin yaşamış olduğu ve karşılaştığı sorunlarla bire bir ilgileneceğimizden ve çözüm arayışında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Malatya’mızın kent marka değerinin yükseltilmesinde reklam ve organizasyon sektörü bu dönem lokomotif görev üstlenecektir. Bu konuda iddialıyız ve şehrimiz için ideallerimiz var.”

TSO Başkanı Erkoç’un tecrübesi ve vakarlı duruşu ile her zaman sağduyulu hareket etmesinin kent için artı değer olduğunu ifade eden Kaya, "Ülkemizin ve Malatya’mızın son dönemde yaşadığı sıkıntılı süreçte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yara almadan kurumsal kimliği ve temsil noktasında dimdik ayakta tutulması bile kentimiz için, sanayici ve tüccarımız için büyük bir kazanımdır. Bu son dönemde birçok kentte Ticaret ve Sanayi Odaları ve yönetimleri sıkıntılar yaşarken, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın devletinin ve milletinin yanında durarak her hangi olumsuz bir tablo içinde gösterilmemesi TSO Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Erkoç’un samimi duruşunun bir göstergesidir" diye konuştu.

Kaya, kişisel ikbal için değil, Malatya’nın ekonomik ve ticaret hayatının istikrarı için çalışacaklarınıda sözlerine ekledi.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 30.03.2018 12:05
Anahtar Kelimeler:
Hasan Hüseyin ErkoçMetin KayaTSO SeçimleriBusabahmalatyaMalatya
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