Malatya’mızın emrindeyiz!

16 yılda Malatya’ya 19,5 katrilyon değerinde hizmet getirdiklerini ifade eden Çalık, ulaşımdan kaysıya, sanayiden parklara, Malatyaspor’dan hastanelere kadar her alanda dönüşüm yaşadıklarını belirtti. ‘Malatya için artık vakit kabuğunu kırma vakti’ diyen Çalık, “Türkiye için artık vakit diriliş vakti, liderimiz Sayın Erdoğan’ı başkan yapma vakti” ifadelerini kullanarak seçmenden oy istedi.

Tüm Türkiye’nin olduğu gibi Malatya’da yarınki seçime kilitlenirken, siyasilerin propaganda çalışmaları da son ana kadar sürdü. Seçim döneminde sahanın en çalışkan isimlerinden olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, seçim gezileri kapsamında MEGSAŞ, Kültür AŞ., Haber Ajansları, esnaf ziyaretleri ve taziye ziyaretleri gerçekleştirdi. Yoğun programı içersinde BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulunan Çalık, Malatya’yı, sağlık, spor, turizm, eğitim ve parkların şehri haline getirdiklerini belirtti.

Yaptıkları hizmetleri sıralayan ve vaatlerini de açıklayan Çalık, “Sağlık şehri Malatya dedik. Dünyadaki tek Karaciğer Merkezini Malatya’ya kurduk. Malatya’mıza Onkoloji hastanemizi kazandırdık. İlçelerimize Hekimhan, Doğanşehir, Kuluncak, Doğanyol, Kale ve Arguvan’a hastanelerimizi yaptık. Battalgazi’de 300 yataklı hastanemizin ihalesi bitti, inşası başlayacak. Fuarlar şehri Malatya olsun dedik ve bu anlamda büyükşehrimizin önderliğinde güzel fuarlar kurduk ama yer konusunda bir sıkıntı vardı. Mişmiş parktaki alan artık yetersiz geliyordu. Seyyar fuarlar ve Mişmiş Park’taki fuarlar şehre uzak kalıyordu. Bu vesileyle Malatya’ya yeni bir fuar alanı kazandırmak istedik. Kalkınma bakanımızda 12 milyonluk yatırımı programına aldı. Yeni belediye binamızın yanına ulaşımı kolay bir yere kalıcı fuar merkezi kazandıracağız. Böylelikle fuarlar şehri Malatya hayalimiz de gerçek olacak. Hızlı trenimizin projesi yüzde 80 bitti. 2019’da alanda yatırımımız başlayacak. Malatya’mıza 350 km’lik yol yaptık. Malatya’nın nefes alması için yeşil Malatya sıfatını gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Sümer Park, Turgut Özal Tabiat alanı gibi birçok alanı yeşillendirdik. Şimdi de İnönü Stadı’nın yerini millet bahçesi yapıyoruz. Ve şehir merkezinde devasa bir şehir parkını Malatyalılara hediye etmiş olacağız.” Şeklinde konuştu.

Ak Parti iktidarlarının Malatya’nın her sorununa büyük bir haslet ve ehemmiyetle eğildiğini hatırlatan Çalık, “Spor şehri Malatya dedik. Ve bunun için ta 2. Liglere kadar düşen Malatyaspor’umuzun Süper Lig’e çıkması ve orada kalıcı olması konusunda takipçisi ve destekçisi olduk. Malatyaspor yeni stadıyla yeni tesisleriyle artık Süper Lig’de de üst sıraları hedefler duruma gelecek. Malatyalı futbolseverlere bağlantı yollarıyla beraber yaklaşık 150 milyon maliyetli bir stat kazandırdık. Yine Sadece 2005 ile 2018 arasında yaklaşık 220 milyonluk spor tesisleri yatırımını Malatya’ya getirdik. Yeni bir tam olimpik yüzme havuzu, 4 bin kişilik yeni bir spor salonu, yeni gençlik merkezleri, gençlik ve spor hizmetleri il müdürlüğü hizmet binası ve ilçelere sentetik zeminli futbol sahaları yaptık. Eğitim şehri Malatya dedik, bunun altını doldurmak için yüzlerce derslik yaptık, yeni liseler ve okul binalarını hizmete açtık. Sınıflara düşen öğrenci sayısını aşağılara çektik. İnönü Üniversitesi artık 50 bini bulan öğrenci kapasitesiyle büyük bir yoğunluğun merkezi haline gelmişti. Malatya’ya ikinci bir üniversiteyi kazandırmak için Turgut Özal Üniversite’sini kuruyoruz. Yine Malatya’da, Türkiye’de 2002’den önce uçağa binen insan sayısı çok azdı. Türk hava yolları zenginlerin seyahat yaptığı hava yollarıydı. Şimdi Türk hava yolları halkın hava yolları oldu. Sadece Malatya terminalinden 2017’de 1 milyon yolcu uçuş yaptı. Erhaç Hava Limanımıza yeni bir terminal binası inşa ederek, modern körükler ekleyip, hem bagaj alımında hem de uçaklara iniş ve binişlerde daha konforlu bir hizmet verir hale getireceğiz.” Dedi.

Malatya’nın tüm bu biten hizmetlerden ve projelendirilen yeni dönem yatırımlarından daha fazlasını hak ettiğini belirten Çalık, “Malatya her zaman AK Parti’nin arkasında durdu. Liderine sahip çıktı. Elbette fazlasını hak ediyor. Biz söz verdik yaptık, yine söz veriyoruz yapacağız. Şimdi şehrimiz için kabuğunu kırma vakti. Türkiye için diriliş vakti. Liderimiz Sayın Erdoğan’ı cumhurun başkanı yapma vakti. Malatya bundan önce tüm sandıkları patlattı. Ben inanıyorum ki yarın da sahne aynı olacak. Malatyalılar liderlerine, davasına ve daima gariplerin ve kimsesizlerin umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacak. Malatya bizlere sahip çıkacak. Biz de onların emrinde çalışmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

SÖZ VERDİK YAPTIK!

*Malatya’ya 350 Km bölünmüş yol.

*Hekimhan, Doğanşehir, Kuluncak, Doğanyol, Kale ve Arguvan’a ilçe hastaneleri.

*Karaciğer Nakil Merkezi, Onkoloji Hastanesi.

*Karahan, Erkenek, Çebiç Tünelleri, alt geçitler, viyadükler, köprüler...

*Sümer Park, Turgut Özal Tabiat Parkları, İnderesi Doğal Park alanları.

*Spor tesisleşmesinde 220 milyonluk yatırım.

*Yeni Stat, Yeni Spor Salonu, Yeni Tam Olimpik Havuz, İlçelere Futbol Sahası.

SÖZ VERDİK YAPACAĞIZ...

*Turgut Özal Üniversitesi.

*Kayısı için Lisanslı depoculuk ve alan bazlı destek.

*12 Milyon maliyetle kalıcı bir Fuar Merkezi.

*İnönü Stadı’nın yerine Millet Bahçesi.

*Hızlı Tren için 2019’da saha çalışmaları başlayacak.

*Hava Limanı için 1 milyon yolcu kapasiteli körüklü Yeni Terminal Binası.

*Battalgazi’ye 300 yataklı hastane.

*Modern Sanayi Alanları ve Yeni Organize Sanayi.

*Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan bir Malatyaspor kadrosu.