''MALATYA’MIZDA GERÇEKTEN BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YAŞANDI''

Esnaf Sarayı’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Esnaf dünyasına her zaman önem verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bütün esnaf kesimleri, hangi sektör olursa olsun gerçekten Malatya’mız için esnaflık bir değir. Çünkü Malatya’da ticaretin büyümesi, gelişmesi, sektörlerin büyümesi ve gelişmesi, Malatya ekonomisinin büyümesine vesile olacak, Malatya’da istihdama vesile olacak. Buda Malatya’nın ekonomik büyümesi ile birlikte Malatya’yı daha sağlıklı, daha gelişen ve daha yaşanabilir bir kent oluşmasına çok büyük bir katkısı var. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekten bütün esnafların sorunlarını çok değerli başkanımız, başkanlarımızın da talepleri doğrultusunda, istişareler doğrultusunda gidermeye çalıştık. Malatya’mızda gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Gerçekten Malatya’mızın genel sanayi yatırımlarının gelişmesi önemli, ama ekonominin gelişmesi içinde ticaretin çok önemli bir yeri var. Bu açıdan şehir merkezindeki düzenlemelerimiz olsun, hem şehir cadde, sokak kaldırımlarının, peyzajların, şehir giriş ve çıkışlarının yeniden dizayn edilmesi, yeniden inşa edilmesi olsun bunları çok kısa bir süre içerisinde yüzlerce cadde ve sokakları, meydanları, kavşakları bütün şehir giriş ve çıkışlarının tamamı yenilendi. Esnaflarımızın ticaret yaptığı alanlarda ciddi düzenlemeler yapıldı. Bu süreçte her zaman esnaflarımızla, başkanımızla bunalır gelen istek ve talepler doğrultusunda yapmaya gayret ettik. Bugüne kadar da yaptığımız bu çalışmaları bundan sonraki süreçte de yapacağız.” diye konuştu.

Çakır ziyarette şu bilgileri de paylaştı; “7-8 yıl önce yapılan bir ankette Malatya’da yaşayanların şehri sevmesi, şehirde mutlu olması vardı, Avrupa Birliği çerçevesinde, gerçekten oranlar düşüktü. Bu son ankette gördük, gerçekten yüzde 85’leri bulan, yüzde 84-86’yı bulan bir memnuniyet var. Buda demek ki; Malatya’da yaşayan insanlar, Malatya’yı seviyor, Malatya’da. Bundan da herkesin emeği olduğunu düşünüyorum. Neticede daha güzel hizmetleri birlikte yapacağız.”

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, ziyaret için teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır göreve başladıktan sonra esnaf ve sanatkar camiasına, Malatya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul Pasajı, Bakırcı Pazarı, esnaf sitelerinde gerçekten şehrin çehresini değiştiren bir büyükşehir belediye başkanımız var. Oda başkanlarımızda her zaman büyükşehir belediyemizin hizmetlerinden bahsediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kapısı her zaman bize ve esnaf camiasına her zaman açık. Her zaman sorunlarımızı çözmek için elinden gelen çalışmayı yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız içimizden birisi. Esnaf camiası olarak yapacağı çalışmalarda yanında olacağımızı ve destek olacağımızı belirtiyorum. İyisinde desteklediğimiz gibi, işin doğası gereği bazen de eleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, hem büyükşehirden önce güzel çalışmalar yaptı, hem de büyükşehirden sonra güzel çalışmalar gerçekleştirdi.” diye konuştu.

Keskin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları için bir hizmet sözü verdiğini hatırlatarak, “Malatya esnaf ve sanatkar camiasına bir hizmet binası yapılacaktı. İnşallah bu dönem en azında temelini atarız.” dedi.

Keskin, küçük sanayi sitelerinin şehir dışına çıkması konusunda Altay Kışlasından yer talebinde bulunduklarını da aktararak, “Küçük sanayi sitelerimiz şehrin içinde kaldı. Keresteciler Sitesi, 1964 yılından beri hizmet veriyor. Artık kapasite olarak ihtiyaca cevap vermiyor. Altay Kışlasından 3-4 dönümlük bir alanın verilerek, bütün küçük sanayi sitelerinin buraya taşınması ve bu sitelerinin en az 100 yıllık bir planlama ile yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda elimizden geldiğince mücadele edeceğiz ve sizlerin yapacağı çalışmaların içinde olacağız.” ifadelerini kaydetti.

Keskin; esnaf ve sanatkar kesiminin dün oyduğu gibi bugünde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu belirterek, Altay Kışlası talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a götürülmesi halinde olumlu cevap alınacağını kaydetti.Çakır ve Keskin, ziyaretin ardından Valilik yanındaki esnafları işyerlerinde ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinlediler.(Bülten)busabahmalatya.com