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 “MALATYA’MIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirdik” dedi.

 “MALATYA’MIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirdik” dedi.

17 Nisan 2018 Salı 13:21
 “MALATYA’MIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Çalık, “Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynamış 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz merhum Turgut Özal'ı vefatının 25. yıl dönümünde dualarla anıyoruz. Özal’ın memleketi Malatya için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşunu müjdeledi ve ismini açıkladı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ismi Turgut Özal Üniversitesi olarak memleketi Malatya'mızda yaşatılacak. Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz 2. üniversite sözümüzü Malatya’ya yakışan bir şekilde Turgut Özal Üniversitesi ismiyle taçlandırarak hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Merhum Özal’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Malatya’ya bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Bu arada, vefatının 25’inci yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için İstanbul-Topkapı’daki mezarı başında düzenlenen anma programına Özal ailesi ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda seveni de katıldı. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkMalatyaüniversite
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