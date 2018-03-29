''MALATYA’MIZ BİR HUZUR KENTİ''

Dr. Urhal, “Malatya Emniyetini sağlama noktasında olan bizler; özellikle huzuru temin etme noktasında, ticaretin emniyet, güven ve istikrar ortamında geliştiği bilinci içerisinde olduğumuz için, bu anlamda bunu Malatya’da da sağladığımızı düşünüyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız ve esnaflarımız Malatya Emniyetine her zaman destek veriyorlar. Bizde emniyet olarak her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle de Malatya ilimizin emniyet, asayiş ve güvenliğini sağlama anlamında başarılı olduğumuz bir kez daha ifade edeyim. 2015 ve 2017 yılı verileri incelendiğinde belli suçlarda nispi oranda azalma olduğunu, genel totalde de azalmanın olduğunu gördük. Özellikle uygulama noktalarında yapmış olduğumuz GBT sorgulamalarında ve araçların uygulanmasında çok ciddi anlamda suç ve suçlu unsuruna rastladığımızı ifade etmek istiyorum. Almış olduğumuz önleyici tedbirlerle de suçların Malatya’da azaldığını görüyoruz.” dedi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, “Çok sevdiğimiz ve çok değer verdiğimiz Emniyet Müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya’mız bir huzur kentidir. Ferdi olaylar dışında önemli olaylar yaşanmıyor ve Türkiye geneline göre Malatya’mız daha iyi durumda. Sayın Emniyet Müdürümüz, halkla iç içe ve Emniyetin kapısı hem esnafa, hem de vatandaşlarımıza açık durumda. Eskiden bir esnafımızın Emniyet ile sıkıntısı olduğu zaman bizden aracı olmamız istenirdi, ama bugün esnafımız bir sorunu olduğu zaman direk Emniyete giderek sorununu ve derdini anlatabilmekte.” ifadelerini kaydetti.

Emniyet Müdürü Dr. Urhal’ın esnaf ile iç içe olduğunu belirten Keskin, “Oda seçimlerinde görev alan Emniyet mensuplarımız için teşekkür ediyoruz. Huzurlu ortamlarda seçimlerimizi gerçekleştirdik.” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com