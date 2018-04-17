Malatyalılara Yarışma Sözü

“Yerel Erkek Saç Modelleri Yarışması” dolayısıyla Tokat’a bir yarışmacı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle giden Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, 2 günlük Tokat ziyaretini BUSABAH’a değerlendirdi.

Tokat Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanının daveti üzerine ‘Yerel Erkek Saç Modelleri Yarışması’na katılmak üzere TOKAT’a gittiklerini belirten Başkan Toptaş, bu yarışmanın Türkiye’de ilk defa Tokat’ta yapıldığını dile getirdi.

60’A YAKIN YARIŞMACI VARDI

Yarışmanın uluslararası olduğunu dile getiren Başkan Toptaş, “Malatya’mızdan da bir yarışmacımız katıldı. Ben bu tür etkinliklere çok önem veriyorum. Çok güzel bir yarışma oldu. Uluslararası bir yarışmaydı. 60’a yakın yarışmacı vardı. İngiltere, Bulgaristan, İtalya ve İskoçya’dan yarışmacılar da katıldı. Hatta İngiltere’den gelen yarışmacı birinci oldu. Yarışma kategoriler şeklinde gerçekleşti. Çok güzel bir yarışmaydı. İnşallah 1,2 yıl sonra bu yarışmanın formatında bir yarışmayı da Malatya’da yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TOKAT ÇOK GÜZEL TANITILDI

“Bu yarışmayı aslında biz düzenleyecektik. Her şeyi hazır etmiştik” diyen Başkan Toptaş, şunları ifade etti:

“Fakat 15 Temmuz hain darbe girişimi olunca biz bu yarışmayı iptal etmek zorunda kaldık. Yapamadığımız yarışmayı Tokat yaptı. Tokat çok güzel bir şekilde tanıtıldı. Her yarışmaya katılan il ve ülkedeki yarışmacının dışında 15 kişiden fazla insan vardı. Tokat’ın reklamı çok güzel yapıldı. Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri bizleri çok güzel ağırladılar. Biz bu yarışmanın daha güzelini yapacağız. Bu organizasyonu hazırlayanlara görüştük. Bu tür organizasyonlar hemen gerçekleşmiyor. Zaman geçmesi lazım. Yapacağımız zaman dünyaya haber göndereceğiz. Ben Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş olarak, bu sözü de veriyorum. Şimdiye kadar düşündüğüm her şeyi gerçekleştirdim. Bunu da gerçekleştireceğiz. Malatya’yı da bu vesileyle dünyaya tanıtacağız.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi