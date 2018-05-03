Malatyalı Yazarlar Tanınmıyor!

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda ulusal yazarlarla Malatyalı yazarlara olan bakış açısını değerlendiren ve Malatyalı bir yazar olmanın nasıl bir duygu olduğunu BUSABAH gazetesine anlatan Yazar Şükrü Uyar, önemli açıklamalarda bulundu.

1977 doğumlu olduğunu ifade eden Yazar Şükrü Uyar, Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olduğunu ve Ankara Üniversitesi’nde ise mastarını yaptığını belirtti.

10 KİTABIM VAR

Öğretmen olduğunu ve değişik illerde görev yaptığını söyleyen Yazar Uyar, “Yurdun değişik illerinde öğretmenlik görevimi yaptım. Halan Malatya’da bir kurumda görev yapmaktayım. İlk kitabım 2007 yılında yayınlandı. Şu ana kadara yayınlanan 10 kadar kitabım var. Edebiyatın deneme, şiir, öykü, roman, çocuk masalları ve öyküleri türünde eserlerim var. Yayınlanmayan 2-3 kitabım var ve beklemede” diye konuştu.

“Öğrenciler olmazsa yetişkin boyutuyla ilgi az. Fuarın organizasyonda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyesine Malatyalı bir yazar olarak teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Yazar Uyar, Malatyalı yazarlara olan ilginin azlığından yakındı.

YABANCI YAZARLARA DAHA ÇOK İLGİ VAR

Uyar, “Malatyalı yazarların birçoğu sitem ediyor. Şu anda fuarda 30’a yakın Malaylı yazar var. Gerek fuarda kendilerine ayrılan stant açısından daha iyi olabilirdi. Kitap ve yazarlar karşılaşması yapıldığı zaman Malatyalı yazarlara değil de yabancı yazarlara daha çok ilgi var. Bu durumda bazen bizde hayal kırıklığı oluyor. Malatyalı yazarım dediğiniz zaman karşınızdaki okuyucu ya da hemşehriniz biraz daha burun kıvırıyor. Ancak Adana, Maraş, Sivas fuarlarına gittim. Malatyalı yazarım dediğiniz zaman size ulusal bir yazarmışsınız gibi davranıyorlar. Herhangi bir burun kıvırma olmuyor. Malatya’da yerel yazar için yetkililerin devreye girmesi gerekiyor. Benim 10 kitabım var ama beni tanımıyorlar. Malatyalı yazarların tanıtılmasını ve sahip çıkılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi

