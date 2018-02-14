Malatyalı şoförlerden Zeytin Dalı’na tam destek

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Şoförler Odası ve Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdiler. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında yapılan etkinliğe Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı ve aynı zamanda Malatya Şoförler Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, oda başkanları, servis, minibüs, halk otobüsü, taksi şoförleri ile vatandaşlar katıldı. Şoförlerin ellerinde Türk bayrakları, tekbir ve sloganlarla Türk askerine destek verdiği etkinlikte ilk olarak Malatya Şoförler Odası Başkanı Şevket Keskin konuştu. Bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Keskin, bugün Malatya Esnaf ve Sanatkar camiası, Minibüsçüler ve Otomobilciler Odası olarak bir kampanya başlattıklarını söyledi.

ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR DESTEK OLACAĞIZ

Bu etkinliğe katılan esnaflara teşekkür eden Başkan Keskin, şunları kaydetti:

“Teröre karşı bir mücadele için elimizden geldiği kadar ses getirmek ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza destek olmak amacıyla bugün bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşe katılan arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Hem Başkomutanımıza hem ordu komutanlarımıza hem de Mehmet’imize, Mehmetçiğimize destek olmak için kapmaya düzenledik. Kampanyamızda ilk olarak Kızılay’a kan vermek için arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Ayrıca bütün arkadaşlarımız bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar. Konvoydan sonra da Askerlik Şubesi’ne başvurup Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz’daki gibi bizleri sokağa çıkmaya, Zeytin Dalı Harekatı’na davet ettiği an hepimiz hiç çekinmeden şehit, gazi olmak için elimizden geldiği kadar destek olacağız. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben tekrar, Mehmetçiğimizin, Mehmet’imizin ayağına taş değmesin, gözünden yaş gelmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ben özellikle bütün Esnaf ve Sanatkarlar camiasının bu gibi kampanyalara katılmasını istiyorum.”

DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Daha sonra söz alan ve “Vatanımıza yönelen dış tehditlere ve milletimizin bütünlüğüne yapılan terör saldırılarına karşı sınırlarımızda oluşturulmak istenen sözde terör ordusuna karşı devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Afrin-Suriye Harekatını, Zeytin Dalı Harekatı’nı minibüsçü, servisçi ve şoför esnafları olarak devletimizin yanındayız, sonuna kadar destekliyoruz” diyen Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ise, 1974 yılında ABD’nin silah ambargosuna rağmen Kıbrıs’ta başarıyla çıkan Türk ordusunun bugün Zeytin Dalı Harekatı’ndan da başarıyla çıkacağına canı yürekten inandığını dile getirdi.

HEPİMİZ MEHMETÇİĞİZ

II. Abdülhamid’in bir sözünü hatırlatan Başkan İnce, “Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmakta ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne önem vermektedir. II. Abdülhamit’in ‘Savaş yalnız sınırlarda olmaz, Savaş bit milletin topyekun ateşe girmesidir. Eğer bir bütünlük sağlanamamışsa zafer tesadüfü, yenilgiyse kaderdir’ dediği gibi bugün topyekun olmalıyız, tek yürek olmalıyız, birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Hepimiz askeriz, hepimiz Mehmetçiğiz. Vatanımızın ve milletimizin yanındayız. Ben bugün burada şoför esnaflarımızın bir günlük helal kazançlarını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak gerek şehit ailelerimize gerekse askerimize, vatanımıza destek amaçlı topladıkları için esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Kanımız canımız vatan ve askerimize feda olsun. Askerimizin yanındayız” diye konuştu.

ŞEHİT GÜRHAN’IN EVİNİN ÖNÜNDEN GEÇİLDİ

Konuşmaların ardından konvoy halinde binler araç Malatya Askerlik Şubesi’ne gitmek için harekete geçti. Trafik ekiplerinin eskortluğu eşliğinde, İnönü Caddesi’nden yola çıkan araçlar, Atatürk Caddesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Turgut Temelli Caddesi, Hakkari Çukurca’da şehit düşen Miraç Gürhan'ın annesinin evinin önünden geçerek Aytaç Paşa Caddesi güzergahını takip ederek Malatya Askerlik Şubesi’nin önüne geldiler.busabahmalatya.com