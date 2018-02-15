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MALATYALI ŞEHİDİN ANNESİ KONUŞTU: ‘BAŞKOMUTAN KANINIZI YERDE BIRAKMIYOR’

Hakkâri’de şehit düşen Miraç Gürhan’ın annesi, oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü: Sen rahat uyu yiğidim. Cumhurbaşkanımız kanınızı yerde koymuyor. Her gün onlarca hain öldürülüyor

MALATYALI ŞEHİDİN ANNESİ KONUŞTU: ‘BAŞKOMUTAN KANINIZI YERDE BIRAKMIYOR’

Hakkâri’de şehit düşen Miraç Gürhan’ın annesi, oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü: Sen rahat uyu yiğidim. Cumhurbaşkanımız kanınızı yerde koymuyor. Her gün onlarca hain öldürülüyor

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 10:57
MALATYALI ŞEHİDİN ANNESİ KONUŞTU: ‘BAŞKOMUTAN KANINIZI YERDE BIRAKMIYOR’

Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Er Miraç Gürhan'ın (23) annesi, oğlunun mezarını ziyaret etti. Şehit oğlunun mezarına kapanan anne, "Sen rahat uyu yiğidim. Başkomutan kanınızı yerde koymuyor" diyerek gözyaşı döktü.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 1 Şubat'ta teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda Piyade Er Miraç Gürhan şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit annesine taziye telefonu

'ONUN İÇİN ÖNCE VATANDI'

Şehidin annesi Serpil Canbay, kendisini telefonla arayarak başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen bizim babamızsın, cumhurun babasısın. O pislikleri yok et. O teröristleri öyle bir temizle, öyle bir sil ki hiç izleri kalmasın " demişti.

Yıllar önce eşinden ayrılan ve oğlunu tek başına güçlükle büyüten Canbay, Malatya'da şehitlikte bulunan oğlunun mezarını ziyaret etti. Acılı anne oğlunun mezarına kapanarak, "2 gün önce telefonla konuşmuştuk. 'Beni zorluklarla büyüttün anam. Seni sultanlar gibi yaşatamam ama bayrağımızın dalgalandığı hür bir ülkede yaşatmak için çalışacağım' dedi. Yiğidim Miraçım... Her fırsatta 'Oğlum zorlanıyor musun. Bırak gel' diyordum. 'Anne vatan sevgisi herşeyin üstünde' diyordu. Yavrum, yiğidim için önce vatan sonra ben ve bacısı gelirdi" diyerek gözyaşı döktü.

SABAH'a konuşan anne Canbay hislerini şöyle dile getirdi: "Hainler sevinmesin oğlumun mezarına sarıldığım için. Şehitler ölmez onlar yaşıyor. Duyuyorlar. Kokusunu almak için sarıldım. Sen rahat uyu yiğit askerim. Cumhurbaşkanımız Başkomutanınız, senin ve silah arkadaşlarının kanını yerde koymuyor. Her gün onlarca hain öldürülüyor. Sen cennetinde, Peygamber efendimizin yanında bize şefaatçi ol."

Şehit Miraç Gürhan'ın Hakkâri'de göreve başladıktan bir gün sonra yani 8 Ağustos 2016'da, komutanlık makamına "Ölümüm halinde tüm yasal haklarımı annem Serpil Canbay'a bırakıyorum" diye resmi başvuru yaptığı da ortaya çıktı. (Sabah)

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 15.02.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
HakkariMiraç Gürhan’ın AnnesiŞehidin Annesi Serpil Canbay
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