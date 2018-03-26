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Malatyalı öğrencilerin İtalya gezisi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Sürür Abdurrahman Serttaş Ortaokulunda yürütülmekte olan Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojinin geliştirilerek yaşam standardımızın yükseltilmesinin amaçlandığı Avrupa Birliği (Erasmus...

Malatyalı öğrencilerin İtalya gezisi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Sürür Abdurrahman Serttaş Ortaokulunda yürütülmekte olan Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojinin geliştirilerek yaşam standardımızın yükseltilmesinin amaçlandığı Avrupa Birliği (Erasmus...

26 Mart 2018 Pazartesi 14:57
Malatyalı öğrencilerin İtalya gezisi

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde bulunan Sürür Abdurrahman Serttaş Ortaokulunda yürütülmekte olan Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojinin geliştirilerek yaşam standardımızın yükseltilmesinin amaçlandığı Avrupa Birliği (Erasmus +) projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler İtalya gezisine katıldı.

İtalya gezisine Proje koordinatörleri Murat Odabaşı, Kadir Tanış ile Okul Müdürü Mesut Peker, Müdür Yardımcısı Muhammet Demirci ve 3 öğrenci ile katılım sağladı. İtalya hareketliliğine Roma gezisiyle başlayan grup Romanın simgelerinden Kolezyum, Roma Formu, Navona Meydanı, Pantheon, Trevi Çeşmesi, Vatikan gibi tarihi yerleri de inceleme fırsatı buldu. Proje toplantıları için 15. Yüzyılda Osmanlı akınlarından korunmak için yapılan tarihi Aragon Kalesi’nin de içinde bulunduğu Taranto’ya geçen grup, 6 ülkeden (Türkiye, Portekiz, Polonya, İzlanda, Macaristan ve İtalya) öğrenci ve öğretmenler ile 5 gün süre ile yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdi.

Proje koordinatörü Murat Odabaşı gezi hakkında yaptığı açıklamada” Gelecekteki dünyamızın enerji problemlerinin çözümü için yürütülen AB Projemizde İtalya’da selülozdan üretilen biodizel yakıtları, güneş enerjisi santrallerini, fosil yakıtlardan elde edilen buharla elektrik üretilen tesisleri ziyaret ederek faydalı çalışmalarda bulunduk. Tesislerin çalışma prensipleri ve dünyamıza katkıları uzman rehberler tarafından ekibimize anlatıldı. Tematik gezilerin yanında tarihi ve doğal güzelliklerinde ziyaret edildiği gezimiz oldukça verimli geçti” dedi.
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