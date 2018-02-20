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Malatyalı öğrenciler Avrupa’da staj yapacak

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında Avrupa’ya gidecek.Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları...

Malatyalı öğrenciler Avrupa’da staj yapacak

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında Avrupa’ya gidecek.Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları...

20 Şubat 2018 Salı 13:01
Malatyalı öğrenciler Avrupa’da staj yapacak

Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında Avrupa’ya gidecek.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı ve koordinatörlüğünü üstlendiği “Binalarda Elektrik Elektronik Temelli Akıllı Otomasyon Sistemleri Stajı” adlı proje kabul edildi.

12 öğrenci Avrupa’ya gidecek.

Okul Müdürü Bilen Gürbüz Hazırlık çalışmaları tamamlanan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, projenin büyük önem taşıdığını söyledi. Gürbüz, “Öğrencilerimizin, Akıllı Bina Sistemlerinde Konfor Güvenlik ve Uzaktan Erişim uygulamalarında sektörün talep ettiği kalifiye meslek elemanları yetiştirmek için Avrupa’da ev sahibi kurumların bilgi, beceri ve teknolojilerinden faydalanmak süreç ve yöntemlerini öğrenmek için yürütmekteyiz. Staj ile Avrupa’nın kültürünü yakından tanıyan, AB standartlarında iş deneyimi kazanan bilgi ve deneyim edinen sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye meslek elemanlarının yetişmesi, Avrupa kültürünü tanıma ve kültürümüzü tanıtma, öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeleri de hedeflenmektedir. Öğrenciler alacakları eğitim ve mesleki deneyim sayesinde daha kolay istihdam edilebilme, mesleki alanları ile ilgili yabancı dilde terminoloji kullanımı, farklı kültürlerden insanların bulunduğu ortamlarda güven odaklı iletişim geliştirme, farklı kültürler hakkında bilgi edinme ve empati kurabilme, takım çalışması, görev paylaşımı ve birlikte çalışabilme, sorumluluk alma ve özgüven uluslararası seyahat, bir Avrupa ülkesinde yaşam deneyimi ve farkındalıkları gelişecektir” şeklinde ifade etti.
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