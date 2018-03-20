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Malatyalı Jimnastikçilerin başarısı

26 İlden 442 sporcunun yarıştığı Okullar Arası Jimnastik Grup Müsabakaları sonunda Eren Çetinkaya grup şampiyonu, Baran Berat Bingöl grup ikincisi olarak çeyrek finallere katılma hakkı kazandılar.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün...

Malatyalı Jimnastikçilerin başarısı

26 İlden 442 sporcunun yarıştığı Okullar Arası Jimnastik Grup Müsabakaları sonunda Eren Çetinkaya grup şampiyonu, Baran Berat Bingöl grup ikincisi olarak çeyrek finallere katılma hakkı kazandılar.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün...

20 Mart 2018 Salı 15:41
Malatyalı Jimnastikçilerin başarısı

26 İlden 442 sporcunun yarıştığı Okullar Arası Jimnastik Grup Müsabakaları sonunda Eren Çetinkaya grup şampiyonu, Baran Berat Bingöl grup ikincisi olarak çeyrek finallere katılma hakkı kazandılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Jimnastik Küçükler- Minikler Kız - Erkek Grup Müsabakaları Kayseri’de yapıldı. 26 ilden 442 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda Eren Çetinkaya grup şampiyonu, Baran Berat Bingöl grup ikincisi olarak çeyrek finallere katılma hakkı kazandı. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadik Fındıklı alınan başarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kayseri’de yapılan Okul Sporları Jimnastik Küçükler- Minikler Kız - Erkek Grup Müsabakalarında grup şampiyonu olan Eren Çetinkaya, grup ikincisi olan Baran Berat Bingöl’e, antrenörümüz Metehan Karataş’a ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.
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