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Malatyalı İş Adamı Ödül Aldı

Bu yıl 17 Nisan’da Londra’da düzenlenen ‘Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesinde kalitede mükemmellik ve yılın yöneticisi ödülü Malatyalı İş Adamı Baki Budakoğlu ve şirketine verildi.

Malatyalı İş Adamı Ödül Aldı

Bu yıl 17 Nisan’da Londra’da düzenlenen ‘Londra 2018 Uluslararası Liderler Zirvesinde kalitede mükemmellik ve yılın yöneticisi ödülü Malatyalı İş Adamı Baki Budakoğlu ve şirketine verildi.

01 Mayıs 2018 Salı 12:03
Malatyalı İş Adamı Ödül Aldı

Bölgesel liderlerin, yatırımcıların ve dünyanın birçok bölgesinden akademik ve girişimcilerin katıldığı 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi’ne katılan iş dünyasının saygın temsilcileri işlerini geliştirme adına da ikili görüşmelere katıldı. Konuşmaların ardından 2018 Başarı Zirve komitenin düzenlediği ödül töreninde uluslararası ödüller, iş sosyal alanında kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, siyaset, bilim ve sosyal aktiviteler alanlarında sahiplerini buldu.

Ödül töreninde Baki Budakoğlu ve şirketi ödüllendirildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Baki Budakoğlu
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