Malatyalı İş Adamı Ödül Aldı

Bölgesel liderlerin, yatırımcıların ve dünyanın birçok bölgesinden akademik ve girişimcilerin katıldığı 2018 Uluslararası Liderler Zirvesi’ne katılan iş dünyasının saygın temsilcileri işlerini geliştirme adına da ikili görüşmelere katıldı. Konuşmaların ardından 2018 Başarı Zirve komitenin düzenlediği ödül töreninde uluslararası ödüller, iş sosyal alanında kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, siyaset, bilim ve sosyal aktiviteler alanlarında sahiplerini buldu.

Ödül töreninde Baki Budakoğlu ve şirketi ödüllendirildi.