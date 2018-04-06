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MALATYALI  HAKİM  KALP KRİZİ SONRASI VEFAT ETTİ

Ordu’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hakim Abuzer Kara için adliye önünde tören düzenlendi. Hakimin cenazesi, törenden sonra memleketine uğurlandı.

MALATYALI  HAKİM  KALP KRİZİ SONRASI VEFAT ETTİ

Ordu’da tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Hakim Abuzer Kara için adliye önünde tören düzenlendi. Hakimin cenazesi, törenden sonra memleketine uğurlandı.

06 Nisan 2018 Cuma 15:13
MALATYALI  HAKİM  KALP KRİZİ SONRASI VEFAT ETTİ

Ordu Adliyesi 4. Aliye Ceza Mahkemesinde görevli evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Hakim Abuzer Kara, dün rahatsızlanarak SB-ODÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Bir süredir rahatsız olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Hakim Kara, dün gece saatlerinde kalp krizi geçirmesi sonucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Ordu Adliyesi önünde, vefat eden hakim için düzenlenen törende, Hakim Abuzer Kara’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri erkanlar tarafından alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, vefat eden hakimin öz geçmişinin okunması ile devam etti.

Ardından kısa bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Hakim Abuzer Kara’yı tanıdıklarını belirterek, üzüntü duyduklarını söyledi. Hastane süreçleri yakından takip ettiklerini aktaran Vali Yavuz, vefat eden hakimin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını hatırlattı. Vali Yavuz, “Gerçekten çok kıymetli bir yargı mensubumuzu kaybettik. Rabb'im, rahmeti ile muamele eylesin inşallah, mekanı cennet olsun” diyerek, hakimin yakınları ve yargı arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından edilen dualar ile Hakim Abuzer Kara, memleketi Malatya’ya uğurlandı. Hakim Abuzer Kara’nın, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yarın öğlen namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Törene, Ordu protokolü, askeri erkanlar, vefat eden hakim yakınları, yargı arkadaşları ve ilgililer katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

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