MALATYALI ER ŞEHİT DÜŞTÜ

Malatya nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın ayrı yaşayan babası Yasin Gürhan ve annesi Serpil Canbay’a acı haber verildi. İlk olarak şehidin Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki anne evine giden askeri görevliler, anneye şehadet haberini duyurdu. Haberin duyulmasının ardından şehidin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Şehit Miraç Gürhan’ın naaşının yarın Malatya’ya getirileceği ve öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.busabahmalatya.com

