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MALATYALI ER ŞEHİT DÜŞTÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın Malatya’daki ailesine acı haber verildi. 

MALATYALI ER ŞEHİT DÜŞTÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın Malatya’daki ailesine acı haber verildi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 15:22
MALATYALI ER ŞEHİT DÜŞTÜ

Malatya nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın ayrı yaşayan babası Yasin Gürhan ve annesi Serpil Canbay’a acı haber verildi. İlk olarak şehidin Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki anne evine giden askeri görevliler, anneye şehadet haberini duyurdu. Haberin duyulmasının ardından şehidin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.
Şehit Miraç Gürhan’ın naaşının yarın Malatya’ya getirileceği ve öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 01.02.2018 18:13
Anahtar Kelimeler:
Serpil CanbayTürk BayrağıPiyade Sözleşmeli Er Miraç GürhanHakkarinin Çukurca Ilçesi
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