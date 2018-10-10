Malatyalı abonelere bilgi güncelleme çağrısı

Malatya İl Müdürü Mustafa Gel abonelerin sistemde yer alan bilgilerini güncellemelerinin onlara hızlı ve en uygun hizmeti sunmak konusunda oldukça önemli olduğuna, dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 350 bini aşan abonesiyle Malatya, Aksa Elektrik için oldukça önemli bir il. Malatya nüfusu ve iş gücü ile büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu nedenle Aksa Elektrik olarak Malatyalı hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak ilk önceliğimiz. Malatya’daki abonelerimizin yaklaşık yüzde 30’unun temel iletişim bilgileri ne yazık ki eksik veya güncel değil. Diğer yandan elektrik hizmeti alan abonenin yerine akraba, ev sahibi gibi bir başka şahsın bilgisine sistemde rastlayabiliyoruz. Bu tip durumlar usulsüz elektrik kullanımına da sebep olabiliyor. Bu nedenle abonelerimiz, iletişim bilgileri değiştiği an 7/24 hizmet veren çağrı merkezimizden (444 9 186) Fırat Elektrik web sitemizden (www.firataksa.com) veya en yakın müşteri hizmetleri merkezlerimizden bilgilerini güncelleyebilir.” (Haber Merkezi)