Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96403
ALTIN
231.722
DOLAR
6.0582
STERLİN
7.9780
EURO
6.9671

Malatyalı abonelere bilgi güncelleme çağrısı

Fırat bölgesinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerine elektrik hizmeti veren Aksa Elektrik toplamda 4 il genelinde elektrik abonelerine bilgilerini güncellemeleri için çağrıda bulundu. Aksa Elektrik yetkilileri 350 bini aşan aboneye sahip Malatya’da yaklaşık yüzde 30’a yakın elektrik kullanıcısının bilgilerinin eksik veya güncel olmadığına dikkat çekti.

Malatyalı abonelere bilgi güncelleme çağrısı

Fırat bölgesinde Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerine elektrik hizmeti veren Aksa Elektrik toplamda 4 il genelinde elektrik abonelerine bilgilerini güncellemeleri için çağrıda bulundu. Aksa Elektrik yetkilileri 350 bini aşan aboneye sahip Malatya’da yaklaşık yüzde 30’a yakın elektrik kullanıcısının bilgilerinin eksik veya güncel olmadığına dikkat çekti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:19
Malatyalı abonelere bilgi güncelleme çağrısı

Malatya İl Müdürü Mustafa Gel abonelerin sistemde yer alan bilgilerini güncellemelerinin onlara hızlı ve en uygun hizmeti sunmak konusunda oldukça önemli olduğuna, dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 350 bini aşan abonesiyle Malatya, Aksa Elektrik için oldukça önemli bir il. Malatya nüfusu ve iş gücü ile büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu nedenle Aksa Elektrik olarak Malatyalı hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak ilk önceliğimiz. Malatya’daki abonelerimizin yaklaşık yüzde 30’unun temel iletişim bilgileri ne yazık ki eksik veya güncel değil. Diğer yandan elektrik hizmeti alan abonenin yerine akraba, ev sahibi gibi bir başka şahsın bilgisine sistemde rastlayabiliyoruz. Bu tip durumlar usulsüz elektrik kullanımına da sebep olabiliyor. Bu nedenle abonelerimiz, iletişim bilgileri değiştiği an 7/24 hizmet veren çağrı merkezimizden (444 9 186) Fırat Elektrik web sitemizden (www.firataksa.com) veya en yakın müşteri hizmetleri merkezlerimizden bilgilerini güncelleyebilir.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaElazığTunceliBingöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DGÖ genel sekreteri mikuriya, vali kaban’a ziyarette bulundu
DGÖ genel sekreteri mikuriya, vali kaban’a ziyarette bulundu
“Açıklama bekliyoruz”
“Açıklama bekliyoruz”
Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı
Malatya’nın ürünleri Afyon’da tanıtıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim