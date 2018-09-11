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Malatya’dan Sincik’e gidiyordu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya’dan Sincik’e gidiyordu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 11:37
Malatya’dan Sincik’e gidiyordu

Edinilen bilgilere göre, Malatya’dan Sincik istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AAC 234 plakalı otomobilin yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSincik
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