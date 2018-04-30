Malatya’dan Nişana Gidiyorlardı…

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Ramazan İlter idaresindeki 44 NY 517 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesi girişinde gölete uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü Ramazan İlter ile birlikte Nihat İlter ve Zahide İlter yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştükleri göletten kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.