MALATYA’DAN 133 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında bu yıl 12. düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması açılışına Vali Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı ve TÜBİTAK Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Açılış konuşması yapan Vali Ali Kaban, “Bu tip faaliyetler çocuklarımız için çok önem taşıyor. Şu anda hakikatten araştırma, geliştirme faaliyeti hususunda TUBİTAK’ında merkezinde olduğu çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmalarda emeği geçenleri kutlarken hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

PROJELER HAKKINDA BİLGİLER ALDI

Malatya’da düzenlenen yarışmaya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden katılan okulların stantlarını Rektör Prof. Dr. Kızılay ile birlikte gezen Vali Kaban öğrenci ve öğretmenlerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Stantları ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. Kızılay, Malatya’dan Biyoloji alanında 25, Fizik alanında 18, Kimya alanında 14,Matematik alanında 29, Değerler Eğitimi alanında 20, Kodlama alanında 12, Tarih alanında 10 ve Türkçe alanında 5 proje olmak üzere 133 başvuru bulunduğu ve diğer iller ile birlikte toplam 388 projenin başvurusunun farklı üniversitelerden seçilen jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilmesi sonucu 80 projenin burada bölge sergisine davet edildiğini bunlardan 36 tanesinin Malatya’dan seçildiğini belirtti.

Buradaki yarışma kapsamında yapılacak ikinci bir değerlendirmenin ardından bölge yarışmasında dereceye giren 13 finalistin 7-11 Mayıs 2018 tarihinde Kayseri'de yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklarını söyledi.

Vali Kaban, yarışmacı öğrencilere başarılar dileyerek buradan ayrıldı. busabahmalatya.com