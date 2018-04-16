Malatya’da yetim çocuklar yararına kermes

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yetim çocuklar ve aileler yararına kermes düzenlendi. 10 sürecek olan kermesten elde edilen gelirler gıda paketi olarak yetim ailelere ulaştırılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen kermesin açılışına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve hayırsever vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, düzenlenen kermes etkinliği hakkında bilgiler vererek, “Kardeşliğimizin pekiştiği güzel bir alanın içerisinde huzurla ikramda bulunduğumuz bir alandayız. Malatyalı hemşehrilerimizin bu noktada bizleri burada yalnız bırakmayacağını ümit ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı yetim çocuklarımıza el uzatmaya davet ediyoruz. Kermesimiz, 10 gün süre ile devam edecek. Kermesten elde edilen gelirler, gıda paketi şeklinde yetim ailelerimize ulaştırılacak. Her şeyden önce önemli olan yetimlerin yüzlerinin gülmesi, onların mutlu olması bizim için çok önemli. Biz bu gönüllük esası ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, kermeslerin önemine dikkat çekerek, “El birliği ve imece usulü ile meydana gelen işlerdir. Burada elde edilen gelirler, yetimler yararına kullanılmak üzere değerlendirilecek. Özellikle bayanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu noktaya gelmeden önce perde arkasında birçok gayretle, uykusuz kalarak, yorularak bunları hazırlıyorlar. Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi arttırsın. Toplumumuzda ihtiyaç sahiplerine, kimsesizlere özellikle devlet eli uzanıyor ama sivil toplumun eli çok daha önemli” diye konuştu.