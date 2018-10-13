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Malatya’da yeraltı kablo tespit çalışması

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., kurumların altyapı çalışmalarından kaynaklı elektrik kesintilerini ortadan kaldırmak amacıyla yeraltı kablo tespit çalışmalarına devam ediyor.

Malatya’da yeraltı kablo tespit çalışması

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., kurumların altyapı çalışmalarından kaynaklı elektrik kesintilerini ortadan kaldırmak amacıyla yeraltı kablo tespit çalışmalarına devam ediyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:33
Malatya’da yeraltı kablo tespit çalışması

Elektrik iletimini güvenli hale getirmek ve kent estetiğine katkı sunmak amacıyla Malatya’da yaptığı yatırımlarla elektrik kablolarını yer altına alan Fırat EDAŞ, zaman kaybetmeden yeraltı kablo tespit faaliyetlerine de başladı. Bu kapsamda Dilek Mahallesi ve muhtelif cadde, sokaklarında yeraltı kablo tespit faaliyetlerini tamamladı.

Yeraltı kablo güzergâhlarında kurumların bilinçsizce yaptıkları altyapı kazılarında kablolara hasar verilmesi sonucu elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalınıyor.

Kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti doğrultusunda altyapı çalışmalarından kaynaklı elektrik kesintilerini önlemek amacıyla Fırat EDAŞ Malatya İl Müdürlüğü, yeraltı kablo güzergâhı tespit cihazları ile elektrik kabloların geçtiği yerleri belirliyor. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
FIRAT ELEKTRİK DAĞITIMKabloçalışma
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