Bu yıl düzenlenecek olan 6. Fetih Kupası Seçmelerinin Malatya’da yapılacağını belirten Türkiye Okçular Federasyonu Asbaşkanı ve Okçular Vakfı Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, “Okçular Vakfının 6’ncısını düzenleyeceği Fetih Kupası'nın elemelerinin ilk ayağını Battalgazi’nin, Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın memleketi Malatya’da yapmayı planlıyoruz. Bizleri kabul eden ve ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde bu işi yapmayı planlıyoruz. Malatya, Elazığ, Erzurum, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin illerinden gelecek olan sporcularımızarasından, Nisan ayı içerisinde Malatya’da yapılacak olan yarışmalarda dereceye girenler, İstanbul’da Okçular Vakfının tesislerinde 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 6. Uluslararası Fetih Kupasında yarışacaklar. Bütün okçularımızı Fetih Kupasına ve Malatya’da yapılacak yarışmaya davet ediyoruz” dedi.





Çakır: “Gençlerimizin tarihine, kültürüne sahip çıkmasını önemsiyoruz”

Organizasyonun Malatya’da yapılacak olmasından büyük bir gurur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin artırılması, ilimizin daha sosyal bir kent olması adına yoğun bir şekilde sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Özellikle kendi değerlerimize uygun geçmişimizde ve tarihimizde var olan ata sporlarının gençlerimize tanıtılması, gençlerimizin tarihine, geçmişine sahip çıkması, sporla buluşması adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Gerçekten Türkiye’de son dönemlerde Okçular Vakfımızın önderlik ettiği bu çalışmaları örnek olarak görüyoruz. Malatyamız bu anlamda gerçekten spora ve bu tür kültürel faaliyetlere yatkın bir il. Nisan ayı içerisinde bölgeye hitap edecek 8 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılacağı güzel bir program gerçekleştireceğiz. Malatya’da gerçekleştirilecek yarışmalarda dereceye giren okçularımız İstanbul’daki Fetih Kupası'na katılacaklar. Gayemiz gençleri sporla buluşturmak. Okçuluğun gençlerimiz arasında yayılması ve tanıtılması anlamında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Okçular Vakfı ile birlikte Nisan ayında güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz, bütün gençlerimizi buraya davet ediyorum. İlimizde gerçekleştirilecek olan yarışmaların festivale ve kültürel etkinliğine dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.Ziyaret sırasında Rüstem Dindarol Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a Okçular Vakfı'nın rozetini hediye etti. busabahmalatya.com

