Malatya’da Uçurtma Şenliği

Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi Manas Evler yan tarafındaki alanda tertip edilen şenlikte palyaço gösterileri, topaç çevirme, ip atlama ve uçurtma başta olmak üzere farklı aktiviteler düzenlendi.

Yoğun ilgi altında gerçekleşen ve renkli görüntülerin hâkim olduğu şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar ip atladılar, develeme çevirdiler, uçurtma uçurdular.

BÜYÜKLER NOSTALJİ YAŞADI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Yeşilyurt Belediye Başkanı iken geçmişten günümüze ulaşan ve ulaşamayan tüm sokak oyunlarının yaşatılması adına öncülük ettiği Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerinin bu yıl ki aktivitelerinde bir yandan büyüklernostaljik anlar yaşarken,çocuklar ise gökyüzüne bıraktıkları uçurtmalar ve oynadıkları sokak oyunlarıyla unutamayacakları anlar yaşadılar.

GÖKYÜZÜNE UMUTLAR VE HAYALLER BIRAKILDI

Yeşilyurt Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz uçurtmaların gökyüzüne bırakılması sırasında çocuklar büyük bir heyecan yaşarken, çocukluk yıllarında bu tip oyunlar oynayan büyükler ise eski günlerini hatırlayarak nostaljik anlar yaşadılar. Gökyüzüne bir anlamda umutlarını ve hayallerini uçuran çocuklar güzel bir hafta sonu geçirdi.

Şenliğin her yıl olduğu gibi yine yoğun bir ilgi altında gerçekleştiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye BaşkanVekili Ramazan Yakıcı, 7’den 70’e tüm vatandaşların birlikte yaşama ruhu, kardeşlik ve dostluk içerisinde eğlenmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SOKAK OYUNLARI DOSTLUK, KARDEŞLİK VE PAYLAŞMAKTIR

Yeşilyurt Belediyesinin 2018 yılı sloganı olan ‘Yeşilyurtluyum Mutluyum’ anlayışının şenlikte zirveye çıktığını, 7’den 70’e herkesin keyif dolu anlar yaşadığını dile getiren Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, “Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi, internet ve sosyal medya kullanımının yoğunlaşmasından dolayı sokaklardan uzaklaşan evlatlarımız gerçekten hayattan soyutlanıp sanal âleme mahrum bırakıldı. Yeşilyurt Belediyesi olarak ebeveynlerimizin çocuklarını sanal alemden gerçek hayata yönlendirmeleri ve sosyal hayata katılımlarını artırmalarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz Sokak Oyunları ve Uçurtma Şenliklerinin bu yıl beşincisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sokak oyunlarının yaşatılmasına çok büyük destek veriyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren şenliğin düzenleneceği alana gelen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız keyifli anlar yaşadılar.Sokak oyunları dostluk, kardeşlik ve paylaşmaktır. Birbirini tanımayan aileler ve çocuklar şenliğimiz vesilesiyle tanıştılar, birlikte oyunlar oynadılar, aynı heyecanı birlikte yaşadılar. Büyükler eski günlerini yâd edip sokak oyunları oynarken, yavrularımızda hep birlikte neşe içerisinde oyunlar oynadılar, gökyüzünü uçurtmalarla renklendirdiler. Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında ev sahipliği yaptığımız bu şenliklerin temel amacı; çocuklarımızın dört duvar arasından ve masa başından ayrılıp sosyal hayata daha fazla katılmaları, yeni arkadaşlıklar edinmeleri ve sokak oyunları sayesinde gerçek hayatı tam anlamıyla yaşamalarıdır.Uzman psikologlarda bu tür sosyal aktivitelerin yapılmasını, çocukların sokak oyunları oynamalarını ve sosyalleşmelerini önermekte, ebeveynlere tavsiyelerde bulunmaktadırlar.Umarız faydalı olmuştur, emeği geçen herkesi tebrik ederim” sözlerini kaydetti.

VATANDAŞLAR VE ÖĞRENCİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Aktivitelerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden Sedanur Şahin, “ Bilgisayar ve televizyon başından kalktık ve şenliklere katıldık, gerçekten çok eğlendik” dedi.Şenliklere arkadaşlarıyla birlikte katılan Hilal Mutlu isimli bir öğrenci ise, sokak oyunları ve uçurtma şenlikleri gibi önemli bir organizasyonu kendileriyle buluşturan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Büşra Ersoy isimli bir öğrencide, teknolojiden uzaklaşarak arkadaşlarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere katıldığı ve neşeli bir hafta sonu geçirdiğini ifade etti. Hümeyra Aykaç isimli bir öğrenci ise, birlik ve beraberliğin had safhaya ulaştığı bu tür etkinliklerden çok büyük keyf aldıklarını ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Şenliklere Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Haydar Şahin, Meltem Kavuk ve Rıza Murat Türksoy, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu,Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı. (Bülten)