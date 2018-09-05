Malatya’da taşıt sayısı hızla artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü, motorlu kara taşıt rakamlarını açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 186, minibüs sayısı 25, otobüs sayısı 8, kamyonet sayısı 181, kamyon sayısı 6, motosiklet sayısı 64, özel amaçlı taşıtların sayısı 7, traktör sayısı 43 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE…

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,31 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,21, minibüste yüzde 0,54, otobüste yüzde 0,48, kamyonette yüzde 0,54, kamyonda yüzde 0,12, motosiklette yüzde 0,66, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,51, traktörde yüzde 0,18 olarak gerçekleşti

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,93 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,12, minibüste yüzde 0,41, otobüste yüzde 5,76, kamyonette yüzde 6,04, kamyonda yüzde 2,53, motosiklette yüzde 2,77, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,37, traktörde yüzde 4,45 olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA OTOMOBİL YER ALDI

Trafiğe kayıtlı toplam 170 bin 418 taşıt içinde 2018 Temmuz ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 170 bin 418 taşıtın, 2018 Temmuz ayı sonu itibariyle 90 bin 901'ini (yüzde 53,34) otomobil, 4 bin 623'ünü (yüzde 2,71) minibüs, bin 688'ini (yüzde 0,99) otobüs, 33 bin 516'sını (yüzde 19,67) kamyonet, 5 bin 180'ini (yüzde 3,04) kamyon, 9 bin 755'ini (yüzde 5,72) motosiklet, 470'ini (yüzde 0,28) özel amaçlı taşıtlar, 24 bin 285'ini (yüzde 14,25) traktör oluşturdu.

22 MİLYON ADET ARA…

Öte yandan ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 22 milyon 731 bin 759 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 731 bin 759 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TEMMUZDA 96 BİN 562 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 96 bin 562 taşıt içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,8 ile motosiklet, yüzde 13 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



YÜZDE 50,1 ARTTI

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 65,1, minibüste yüzde 70, kamyonette yüzde 71,3, kamyonda yüzde 10,1, motosiklette yüzde 23,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40,2, traktörde yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 23,2 azalış oldu.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,6 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 25,3, minibüste yüzde 42,3, otobüste yüzde 50,4, kamyonette yüzde 38,3, kamyonda yüzde 28,2, motosiklette yüzde 7,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,9, traktörde ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı ocak-temmuz döneminde 512 bin 814 adet arttı. Ocak-Temmuz döneminde 633 bin 478 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 adet arttı.

DEVİR İŞLEMLERİ

Temmuz ayında 748 bin 935 adet taşıtın devri yapıldı. Devri (1) yapılan toplam 748 bin 935 adet taşıt içinde otomobil yüzde 72,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 334 bin 56 adet otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,3’ü dizel, yüzde 25,3’ü benzin yakıtlı oldu. Yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 adet otomobilin yüzde 56,5'i beyaz, yüzde 21,2’si gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerde oldu. busabahmalatya.com