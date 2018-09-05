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Malatya’da sosyal deney

Malatya Kent Konseyinin “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara, yaşlılara ve hastalara yer verme konusunda kamuoyunda farkındalık uyandırmaya devam ettiği çalışmalar kapsamında bir sosyal deney daha gerçekleştirildi.

Malatya’da sosyal deney

Malatya Kent Konseyinin “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara, yaşlılara ve hastalara yer verme konusunda kamuoyunda farkındalık uyandırmaya devam ettiği çalışmalar kapsamında bir sosyal deney daha gerçekleştirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:27
Malatya’da sosyal deney

Malatya Kent Konseyi 2018 yılı projesi olarak başlatılan ve sosyal deneyler ile halkın nabzını tutmaya devam ettiği “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi ile toplu taşıma araçlarında özellikle kadınlara, yaşlılara, hastalara yer verme konusunda kamuoyunda farkındalık uyandırmaya devam ediyor.

KONFETİ PATLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracında gerçekleştirilen sosyal deneyde hastane durağında otobüse binen kadın yolcuya genç yolcu tarafından yer verildi.  Bu arada otobüs de bulunan kent konseyi gönüllü üyeleri tarafından konfeti patlatılması ve alkışlanması araçtaki yolculara tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, genç yolcuya göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı plaket takdim etti. Batar, “Kendine ve Kentine Saygı Duy” projesi kapsamında toplum içinde farkındalık uyandırmak amacıyla birden fazla sosyal deney yaptıklarını söyleyerek, “Gençlerin göstermiş oldukları hassasiyet bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” dedi.

DENEYLER DEVAM EDECEK

Genel Sekreterlik olarak proje kapsamında farklı konular alanında sosyal deneylerin devam edeceğini belirten Batar,                 “Genç yolcumuza ve sosyal deneyde rol alan konsey gönüllü üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Araçtaki yolcular, toplumsal kurallar konusunda toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesi gerektiğini söyleyerek, bu kuralların aileden öğrenildiğini ve kültürümüzün bir parçası olduğunu vurguladılar ve 2018 yılı lokomotif projesi olan Kendine ve Kentine Saygı Duy projesi için Kent Konseyine teşekkür ettiler. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSosyal Deney
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