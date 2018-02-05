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MALATYA’DA SİLAHLI SALDIRI...

 Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır şekilde yaralandı. 

MALATYA’DA SİLAHLI SALDIRI...

 Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır şekilde yaralandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 17:02
MALATYA’DA SİLAHLI SALDIRI...

Olay İzzetiye Mahallesi Derme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezi çıkışında yaşanan silahlı kavgaya karışarak 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden firar eden O.A., daha önceden husumeti bulunduğu iddia edilen T.K.'yı (24) Derme Sokak'ta bir kuaförde kurşun yağmuruna tuttu. Açılan ateş sonrasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan T.K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın gerçekleştiği güzergahta inceleme çalışması başlatan polis ekipleri, olay yerine yakın bir bölgede olayda kullanılan bir adet pompalı silah ele geçirirken, olay yerinde 3 adet de tüfek mermisi buldu.
Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden ticari bir araçla kaçan O.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. T.K.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
 

İHA

Son Güncelleme: 05.02.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
1 Kişi Ağır YaralıSilahlı SaldırıMalatya
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