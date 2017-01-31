İNSANLAR MUZDARİP
Malatya’daki sigortasız aracın tahmini rakamını da dile getiren Başkan Kutsal, şunları kaydetti:
“Emniyetin daha iyi denetim yapması gerekiyor. 6 milyon aracın sigortasız olduğu söyleniyor. Hiçbir şekilde kullanılmayan araçlar da var. Ekonomik nedenlerden dolayı aracına benzin koyamayan insanlar da var. Bunda zorunlu sigorta, zorunlu mali sigortasının da etkisi var. Türkiye genelinde 6 milyon araç sigortasız yollardaysa, Malatya’da da sigortasız araç sayısının 5-6 bin olduğunu tahmin ediyorum. Bu durumda bulunan araçlar kazaya karışabilirler. Bu büyük bir problem ve insanlar bundan çok muztaripler.”
PARK SORUNU
Öte yandan Malatya’da büyük bir park sorunu olduğunu da dile getiren Başkan Kutsal, “Belediye park yeri yapmıyor. Belediye görevini yapmıyor, insanlara park yeri kazandırmıyor. Malatya’da çok büyük bir park sorunu var. Park yeri bulamayan vatandaşlar araçlarını sokaklara bırakıyor ve bu da kazalara neden oluyor. Hiçbir şekilde denetim yok” ifadelerine yer verdi.
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