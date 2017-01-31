31 Ocak 2017 Salı

Malatya’da sigortasız araç sayısı yaklaşık 6 bin

Türkiye genelinde 6 milyondan fazla aracın sigortasız olarak yollarda olması konusunu değerlendiren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, “Malatya’da da sigortasız araç sayısının 5-6 bine yakın olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:19
Malatya’da sigortasız araç sayısı yaklaşık 6 bin

  TÜİK’in 2016 Kasım ayı verilerini açıklamasıyla içler acısı durum gözler önüne serildi. Trafikte toplam araç sayısı 21 milyon ve bu araçlardan 6 milyondan fazlasının sigortası yok. Konuyla ilgili BUSABAH’a açıklamada bulunan Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli bilgiler verdi. Bu konuda emniyetin iyi denetim yapmasının gerekliliğini ileri süren Başkan Kutsal, 6 milyon aracın sigortasız yollarda olduğunu ve çoğu aracın da kullanılmadığını dile getirdi.

İNSANLAR MUZDARİP
  Malatya’daki sigortasız aracın tahmini rakamını da dile getiren Başkan Kutsal, şunları kaydetti:

“Emniyetin daha iyi denetim yapması gerekiyor. 6 milyon aracın sigortasız olduğu söyleniyor. Hiçbir şekilde kullanılmayan araçlar da var. Ekonomik nedenlerden dolayı aracına benzin koyamayan insanlar da var. Bunda zorunlu sigorta, zorunlu mali sigortasının da etkisi var. Türkiye genelinde 6 milyon araç sigortasız yollardaysa, Malatya’da da sigortasız araç sayısının 5-6 bin olduğunu tahmin ediyorum. Bu durumda bulunan araçlar kazaya karışabilirler. Bu büyük bir problem ve insanlar bundan çok muztaripler.”

PARK SORUNU
  Öte yandan Malatya’da büyük bir park sorunu olduğunu da dile getiren Başkan Kutsal, “Belediye park yeri yapmıyor. Belediye görevini yapmıyor, insanlara park yeri kazandırmıyor. Malatya’da çok büyük bir park sorunu var. Park yeri bulamayan vatandaşlar araçlarını sokaklara bırakıyor ve bu da kazalara neden oluyor. Hiçbir şekilde denetim yok” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL
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