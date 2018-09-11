Malatya’da salça zamanı

Geçtiğimiz ay Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre bir önceki aya oranla yüzde 25,56 artış gösterip zam şampiyonu olan salça bir anda ilgiyi üzerine çekti. Fiyatların yükselmesindeki en önemli sebebin salçanın ham maddesi domatesin fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirten üreticiler, mevsim şartları sebebiyle sağlıklı domates üretiminin olmamasının salça üreticilerini zorda bıraktığını söyledi.

Öte yandan Malatya’da kadınlar ise salça yapmaya başladı. Özellikle kırsal kesimlerde domateslerini bahçeden toplayan kadınlar, toplu halde salça yaparak kurutuyor.

SALÇA NASIL YAPILIYOR?

Salçanın nasıl yapıldığını anlatan Esra Esin, “Domatesi, biberleri yıkayıp doğruyoruz. 2-3 saat doğranmış halde kaynatıyoruz. Sonra bu domatesi süzgeçlerde sıkıyoruz. Daha sonra tekrar ateşe koyup kaynatmaya devam ediyoruz. Ardından tepsilere koyup güneşe bırakıyoruz. Salça kuruyup lezzetli hale geliyor ve böylece bozulmuyor. Bizim annelerimiz babaannelerimiz hepsi evde salça yapardı. Şimdi de bizler salça yapmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com