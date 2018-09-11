Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92202
ALTIN
248.199
DOLAR
6.4620
STERLİN
8.4213
EURO
7.5029

Malatya’da salça zamanı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Malatya’da kadınlar toplu halde salça yapmaya başladı.

Malatya’da salça zamanı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Malatya’da kadınlar toplu halde salça yapmaya başladı.

11 Eylül 2018 Salı 12:15
Malatya’da salça zamanı

Geçtiğimiz ay Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre bir önceki aya oranla yüzde 25,56 artış gösterip zam şampiyonu olan salça bir anda ilgiyi üzerine çekti. Fiyatların yükselmesindeki en önemli sebebin salçanın ham maddesi domatesin fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirten üreticiler, mevsim şartları sebebiyle sağlıklı domates üretiminin olmamasının salça üreticilerini zorda bıraktığını söyledi.

Öte yandan Malatya’da kadınlar ise salça yapmaya başladı. Özellikle kırsal kesimlerde domateslerini bahçeden toplayan kadınlar, toplu halde salça yaparak kurutuyor.

SALÇA NASIL YAPILIYOR?

Salçanın nasıl yapıldığını anlatan Esra Esin, “Domatesi, biberleri yıkayıp doğruyoruz. 2-3 saat doğranmış halde kaynatıyoruz. Sonra bu domatesi süzgeçlerde sıkıyoruz. Daha sonra tekrar ateşe koyup kaynatmaya devam ediyoruz. Ardından tepsilere koyup güneşe bırakıyoruz. Salça kuruyup lezzetli hale geliyor ve böylece bozulmuyor. Bizim annelerimiz babaannelerimiz hepsi evde salça yapardı. Şimdi de bizler salça yapmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSalça
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derin’den İdlib çağrısı
Derin’den İdlib çağrısı
Yeşilyurt’un turizm ve tarihi yerleri tanıtılacak
Yeşilyurt’un turizm ve tarihi yerleri tanıtılacak
“Kerbela'yı anlamak Hüseyin’ce yaşamaktır”
“Kerbela'yı anlamak Hüseyin’ce yaşamaktır”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim