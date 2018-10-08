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Malatya’da önceki gün 6 kişi vefat etti

Malatya’da önceki gün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da önceki gün 6 kişi vefat etti

Malatya’da önceki gün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:43
Malatya’da önceki gün 6 kişi vefat etti

49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yılmaz Adıyahşi’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, İnderesi Caddesi, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Şaşmaz’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Kasımlar Sokak, Esenyurt Konutları, Yeşilyurt.

115 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Özdemir’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Şehit Sait Korkmaz Sokak, No: 43, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cavit Bölükbaşı’nın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Güzelyurt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Koca’nın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Kadiruşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Kartal’ın taziye adresi: Kadiruşağı Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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