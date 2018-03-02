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MALATYA’DA ‘OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ kampanyası Malatya’da da başladı.

MALATYA’DA ‘OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ kampanyası Malatya’da da başladı.

busabahh
busabahh
02 Mart 2018 Cuma 17:04
MALATYA’DA ‘OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİ’

Kampanya kapsamında Malatya’da okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar ziyaret edilerek projeye katılmaları sağlanıyor. Bu kapsamda Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve yetkililerle birlikte Hidayet Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Okuma yazma bilmeyen 54 yaşındaki Müyesser Erdoğan’ı ziyaret eden Kaban ve beraberindekiler, başlatılan kampanya hakkında bilgiler vererek pazartesi başlayacak olan kursa katılım sözü aldılar.

Burada konuşan Vali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, kampanya kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin himayelerinde programlanan okuma yazma kursları Bugün başladı. Bugün ilk olarak sizinle başlıyoruz. Sizi kurslarımıza davet ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlayacak kurslarımızda sizleri aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Bugüne kadar okuma-yazma öğrenme fırsat yakalayamamış vatandaşların eğitim almaları için böyle bir seferberliğin başlatıldığına dikkat çeken Kaban, “Özellikle bayanlar bu konuda mağdur, onlara yeniden bu hizmetten faydalanmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşleri hanımefendinin başlatmış olduğu çok güzel bir proje. Biz de elimizden geldiğince hem ikna edeceğiz. Hem projenin devamını sağlayacağız. Bırakmalarını fırsat vermeyeceğiz. Sizde mutlu olacaksınız, çocuklarınızda mutlu olacak. Hep beraber bu yarışın içerisine İnşallah gireceksiniz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise başlayacak olan kursun sonunda eğitim alan vatandaşların 1. kademe Okuma yazma belgesi alacağını kaydederek, “Pazartesi günü de inşallah bu kurslarımızı okullarımızda da başlatmış olacağız. Bu kampanya çerçevesinde Gerekirse bir öğrenci dahi olsa o öğrenciye bir öğretmen görevlendirebiliyoruz. Bunu taşrada özellikle okullarımızın olmadığı küçük yerleşim yerlerinde yapıyoruz. Öğretmen olmadığı zaman ücretli öğretmen veya emekli öğretmenlerimizi de görevlendirebiliyoruz” dedi.

Tatlı, her okulda ve halk eğitim merkezlerinde kurs açacaklarını da belirterek, Mayıs ayına kadar sürecek olan eğitimlerle okuma yazma bilmeyenlere eğitim verileceğini söyledi.

Müyesser Erdoğan ise köyde okuma fırsatının olmadığını söyleyerek, “Babamlar okutmadı, okula bir gün gittim, bir daha gitmedim. Kardeşlerim okudu ama beni göndermediler. Şu anda okumayı öğrenmeye de çalışacağım” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan‘Okuma-Yazma Seferberliği’ KampanyasıMalatya
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