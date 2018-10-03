Malatya’da neler oluyor?

2018 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Dün Battalgazi Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Vali Ali Kaban başkanlık etti. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Kaban, “Yapacağımız değerlendirmelerin Malatya için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

KAMU YATIRIMLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplantıda, Malatya’daki yatırımlara ilişkin şunlar kaydedildi:

“Malatya'da 2018 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın(belediye yatırımları hariç) 8 sektörde 332 projesi yer alıyor. Bu projelerin toplam tutan 4 milyar 889 milyon 584 bin TL, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 1 milyon 935 bin TL'dir. Söz konusu projelere üçüncü dönem itibariyle 616 milyon 737 bin TL harcama yapılarak yüzde 62 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 yılı yatırım programında belediyeler 170 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 670 milyon 784 bin TL, 2018 yılı ödeneği 401 milyon 858 bin TL, yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 222 milyon 669 bin TL olup yüzde 55 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

YÜZDE 60 ORANINDA NAKDİ GERÇEKLEŞME

Genel olarak (belediye yatırımları dâhil) ilimizin 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 502 projenin tutarı 5 milyar 560 milyon 368 bin TL, 2018 yılı ödeneği I milyar 403 milyon 794 bin TL'dir. Yıl ödeneğinde geçen yılın aynı dönemine göre 134 milyon TL artış sağlanmıştır. Yatırım projelerine 2018 yılı içinde 839 milyon 407 bin TL harcama yapılarak yüzde 60 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir.

2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 502 projemizin 114' ü tamamlanmış, 275 proje devam etmekte, 84 proje ihale aşamasındadır. 29 projeye de çeşitli nedenlerle henüz başlanamamıştır.

2018 yılı yatırım projelerimizin sektörel dağılımı şu şekildedir: Projelerin 172' si diğer kamu hizmetleri, 112'si ulaştırma, 43'ü turizm-kültür, 46'sı tarım, 67'si eğitim, 38'i sağlık, 20'si enerji ve 4'ü madencilik sektöründe yer almaktadır.

2018 yılı yatırım ödeneklerinin miktar ve oran olarak sektörel dağılımı ise şu şekildedir: Ulaştırma sektörüne 416 milyon 340 bin TL (yüzde 30), diğer kamu hizmetlerine 387 milyon 987 bin TL 27), eğitime 249 milyon 866 bin TL (0/0 18), tarıma 141 milyon 848 bin TL yüzde 10), sağlığa 120 milyon 960 bin TL (yüzde 9), kültür-turizme yüzde 56 milyon 899 bin TL (yüzde 4) ve enerji-madencilik sektörlerine 29 milyon 891 bin TL (yüzde2) ödenek tahsis edilmiştir.”

BÜYÜKŞEHİR’İN 49 PROJESİ BİTTİ

Öte yandan toplantıda kurum ve birim yetkilileri, projelerinden bahsetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi adına konuşan Nurettin Torun, “2018 yılı 4. dönem Büyükşehir Belediyemizin projeleriyle ilgili bilgi vermek üzere huzurlarınızdayım. Büyükşehir Belediyemizin toplam proje sayısı 170, devam eden proje sayısı 51, biten proje sayımız 49 adettir” dedi.

183 MİLYON BORÇ

Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin de Karayollarının merak edilen tüm faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 183 milyon borçlarının olduğunu belirten Keskin, “Malatya'da 5.2 kilometre bölünmüş yolumuz tamamlanmıştır. 18 projemiz devam etmektedir. Bu projelerin toplam bedeli 2 milyar 212 milyon.Bir diğer işimiz Malatya-Darende yolunda. Bu yolun belli bir kısmında heyelan problemi vardır. Bu sorunum çözülmesi içinde gereken çalışmalar yapıldı. Hekimhan Hasançelebi yolu yüzde 60- 70 oranında bitirildi” ifadelerinde bulundu.

YAZIHAN YOL SIKINTISI

Karayolları Bölge MüdürüneYazıhan'ın yol sorunları hakkında bilgi veren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, karayolları kapsamında giren ilçelerinden geçen yolun sağlıklı olmadığını,çalışmaların başka bir firmaya verildiğini belirterek konuyla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünden çözüm istedi.

Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin de o yolun ihalesinin tamamlandığını belirterek, Karayollarının alanına giren sorunların çözümsüz kalmayacağını vurguladı.

“Karayollarımız güzel çalışıyor” diyen Malatya Valisi Ali Kaban, “Bunu Karadeniz'den gelen biri olarak çok rahat söyleyebilirim” dedi.

2- 3 YILLIK İŞİMİZ VAR

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü İlker Aslan ise, “Boztepe Barajı’nın 92 bin 300 dekarlık alanı sulamaya açtık. Şuanda Boztepe Barajı'nda ciddi bir su israfı var. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yoncalı projesinde;Yoncalı Barajı'nın ihalesini gerçekleştirmiştik. Oradaki en büyük sorun isale tüneli, o tünelin bitirilmesi gerekiyor. Tünel inşaatında 2- 3 yıllık bir işimiz var. Yoncalı Barajı'nda 2019 - 2020 gibi sorunları tamamen çözülecek. Hekimhan Karaçayır Göleti'nin ödenek sıkıntısından dolayı çalışmaları devam etmiyor” şeklinde konuştu.

TOHMA’DAN YARARLANAMIYORUZ

Toplantıda söz alan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “Malatya sulama suyu anlamında bir diğer sorun ise Tohma. Tohma'dan yeteri kadar yararlanamıyoruz. Vahşi sulama da var. Kanalizasyon suları Tohma'yı mahvetti, insanlar tarım alanlarında bırakın suları içmek, ağaçlarını sulamaya tiksinir hale geldi” dedi. Boyraz’ın bu söylemlerine kimse bir cevap vermedi.