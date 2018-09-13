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Malatya’da modern taksi durakları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından il sınırları içerisinde faaliyet gösteren T ticari plakalı taksici esnaflarının rahat, konforlu ve nezih bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan modern taksi duraklarından üç tanesi daha hizmete sunuldu. 

Malatya’da modern taksi durakları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından il sınırları içerisinde faaliyet gösteren T ticari plakalı taksici esnaflarının rahat, konforlu ve nezih bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla yapılan modern taksi duraklarından üç tanesi daha hizmete sunuldu. 

13 Eylül 2018 Perşembe 16:20
Malatya’da modern taksi durakları yapılıyor

Emeksiz Alt Kavşağı’nda yapımı tamamlanan 3 adet taksi durağının hizmete sunulması programına Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Başkan Danışmanı Mehmet Güner, bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kendilerine tahsis edilen modern taksi duraklarından oldukça memnun olduklarını belirten taksici esnafı, “Taksici esnafına göstermiş olduğu yakın alakadan, aynı zamanda böyle güzel bir mekanı bizlere tahsis etmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyoruz” dediler. 
Büyükşehir Belediyesi olarak güzel ve modern taksi durakları yaparak esnafa tahsis ettiklerini belirten Başkan Polat, “Esnaflarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kent estetiğine uygun olan taksi duraklarımızı Malatya genelinde yaparak taksici esnaflarımıza tahsis etmekteyiz. Taksici esnafımız günün her saati 7/24 Malatyalıların hizmetinde ve sürekli hemşehrilerimiz ile diyalog içerisindeler. Taksici esnaflarımız zor şartlar altında hizmet vermeye çalışmaktalar. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu modern duraklar ile, taksici esnaflarımızın rahat ve konforlu bir alanda hizmet üretmelerini amaçladık” diye konuştu. 
Başkan Polat daha sonra yapıma tamamlanarak taksici esnafına tahsis edilen durakta taksici esnafı ile çay içip sohbet etti. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Modern Taksi Durakları
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