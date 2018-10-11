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Malatya’da mantar zehirlenmeleri arttı

Sağlık Bakanlığından doğada yetişen mantarların tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “2017 yılına oranla zehirlenmelerde artış gözlenmiştir. Artış özellikle Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde olmuştur” denilerek uyarıda bulunuldu.

Malatya’da mantar zehirlenmeleri arttı

Sağlık Bakanlığından doğada yetişen mantarların tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “2017 yılına oranla zehirlenmelerde artış gözlenmiştir. Artış özellikle Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde olmuştur” denilerek uyarıda bulunuldu.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:56
Malatya’da mantar zehirlenmeleri arttı

Sağlık Bakanlığı, mantar zehirlenmeleri konusunda Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunduğunu belirterek, ihtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşların 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabileceğini açıkladı.

VATANDAŞLAR MANTARI SEVİYOR

Sağlık Bakanlığından doğada yetişen mantarların tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezine yapılan zehirlenme başvurularında 2017 yılına oranla artış gözlenmiştir. Artış özellikle Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde olmuştur. Mantar zehirlenmeleri özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görülmektedir. Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebilmektedir. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir'' ifadeleri yer aldı.

ZEHİR, 2-6 SAAT ARASINDA ÇIKIYOR

Zehirlenme belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabildiği belirtilen açıklamada, ''Mantarlarda bulunan zehrin özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları görülebilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlar 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabilmektedir. Doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir'' bilgilerine yer verildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mantar ZehirlenmeleriMalatya
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