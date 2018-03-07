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Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı

Malatya Valisi Ali Kaban başkanlığında toplanan İl Kriz Merkezi, Kuraklık Eylem Planı ve sulama ile ilgili alınacak tedbirleri görüştü.Valilikte gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali Kaban, dönem itibariyle Malatya’da kuraklıkla...

Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı

Malatya Valisi Ali Kaban başkanlığında toplanan İl Kriz Merkezi, Kuraklık Eylem Planı ve sulama ile ilgili alınacak tedbirleri görüştü.Valilikte gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali Kaban, dönem itibariyle Malatya’da kuraklıkla...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:33
Malatya’da kuraklık eylem planı hazırlandı

Malatya Valisi Ali Kaban başkanlığında toplanan İl Kriz Merkezi, Kuraklık Eylem Planı ve sulama ile ilgili alınacak tedbirleri görüştü.

Valilikte gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali Kaban, dönem itibariyle Malatya’da kuraklıkla ilgili tarımsal üretim açısından bir risk bulunmadığını belirterek, “Ancak her an kuraklık olacakmış gibi düşünerek gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması önem taşımaktadır. Ayrıca ilimizde olası bir kuraklığa karşı önemli su rezervini oluşturan göletlerimizin de yapım aşamasından sonra işletmesinin ayni ciddiyetle yapılması kaderine terk edilmemesi ve devamlılığın sağlanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantıda kuraklığa karşı alınabilecek tedbirler tartışılarak, kararlar alındı
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