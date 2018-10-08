Malatya’da Köy Enstitüsü açılıyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Cumhuriyet eğitim devriminin’ kurucularına sahip çıkmaya, Cumhuriyet eğitim devriminin ilerici, aydınlanmacı, laik, demokratik, bilimsel eğitim felsefesini geliştirerek günümüze taşımaya; Köy Enstitüsü kültürünün, eğitim modelinin doğru algılanmasına ve gelecek kuşaklara taşınabilmesini sağlamaya; bilim çevrelerinin ve toplumun ilgisini bu konuya ve kazanımlarına yönlendirecek çalışmalar yapmaya çalışacağız” denildi. (Bülten)
08 Ekim 2018 Pazartesi 16:22