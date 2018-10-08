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Malatya’da Köy Enstitüsü açılıyor

Cumhuriyet tarihinin eğitim alanındaki yüz akı ve en önemli, en özgün eğitim ve öğretmen yetiştirme deneyimi olan Köy Enstitüleri geleneğine sahip çıkmayı hedefleyen Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin Malatya İl Temsilciliği, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir etkinlikle açılıyor.

Malatya’da Köy Enstitüsü açılıyor

Cumhuriyet tarihinin eğitim alanındaki yüz akı ve en önemli, en özgün eğitim ve öğretmen yetiştirme deneyimi olan Köy Enstitüleri geleneğine sahip çıkmayı hedefleyen Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin Malatya İl Temsilciliği, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir etkinlikle açılıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
Malatya’da Köy Enstitüsü açılıyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Cumhuriyet eğitim devriminin’ kurucularına sahip çıkmaya, Cumhuriyet eğitim devriminin ilerici, aydınlanmacı, laik, demokratik, bilimsel eğitim felsefesini geliştirerek günümüze taşımaya; Köy Enstitüsü kültürünün, eğitim modelinin doğru algılanmasına ve gelecek kuşaklara taşınabilmesini sağlamaya; bilim çevrelerinin ve toplumun ilgisini bu konuya ve kazanımlarına yönlendirecek çalışmalar yapmaya çalışacağız” denildi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Köy EnstitüleriMalatya
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