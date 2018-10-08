Malatya’da Köy Enstitüsü açılıyor

Cumhuriyet tarihinin eğitim alanındaki yüz akı ve en önemli, en özgün eğitim ve öğretmen yetiştirme deneyimi olan Köy Enstitüleri geleneğine sahip çıkmayı hedefleyen Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin Malatya İl Temsilciliği, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir etkinlikle açılıyor.