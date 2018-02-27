MALATYA’DA KAYISI FİDANI YOK

Kayısı fidanına talebin çok fazla olduğuna dikkat çeken fidancılar, “Şu an kayısıya talep var. Ancak kayısı sıkıntılı bir halde. Çünkü kayısı yok” dediler.

Bu yıl hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde olması, fidan dikimi ve satışlarını olumsuz etkilemedi. Şu günlerde satışlarının daha da arttığını dile getiren fidan satıcıları BUSABAH gazetesine konuştular.

25 yıldır fidancılık yaptığını belirten Azmi Güler isimli fidancı, bu yıl fidanlar için olumsuz bir yıl olmadığını ve satışlarının hep devam ettiğini söyledi.

ŞU AN KAYISIYA TALEP VAR

Kayısı fidanını geçen yıl az ektiklerini ve bu yıl fidan bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Güler, “5 Kasım’dan bu yana kış olmadığından beri devam etti. Devamlı satış oldu. Az veya çok ama satış oldu. Ama büyük ihtimalle şubattan sonra, yani cemreler düştükten sonra ekmeye başlıyor ama ara sıra sezon devam etti. Hiç durmadık. Bu yıl toprak da uyumadı, ağaç da uyumadı. Şuan satışlar tamamen çoğaldı. Şu an kayısıya talep var. Ancak kayısı sıkıntılı bir halde. Çünkü kayısı yok. Kayısı üretimi az olduğundan ve halkın da kayısıya fazla meyilli olmasından dolayı şu anda 300-400 tane isteyen insanlara veremiyoruz. Malatya’da kayısı ekiliyor ama her sene bir sene öncesinde dikilen fidan seneye hazırlandığı için geçen sene az ektik. Sıkıntıyı da bu yüzden yaşıyoruz. Kayısı isteniyor ancak bulamıyoruz; bulsak günde bin tane de olsa satılır” şeklinde konuştu.

BİZ KENDİ AŞIMIZI YAPIYORUZ

Urfa’dan kayısı fidanı getirdiklerini ancak bu fidanları Malatyalılara vermediklerini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

“Malatya dışından kayısı gelmiyor. Doğu bölgesinden tüccarlar geldiği için biz genelde kayısıyı onlara veriyoruz. Şanlıurfa bu iller arasında yer alıyor. Malatya kayısısını tutmuyor. Aşısını gerçi buradan götürüp yapıyorlar ama yine de olmuyor. Gelenlerde sertifika oluyor. Malatyalılara vermiyoruz. Çünkü halk onun aşısına güvenemiyor. Biz kendi aşımızı yapıyoruz. Sertifika verdiklerimiz bir iki tane isteyenler oluyor. Fazla isteyene vermiyoruz. Emek gerekir. Biz söylüyoruz, Urfa’dan getirdiğimizi ona göre şekil alıyoruz. Kayısı fiyatları geçen sene ile bu sene aynı. Geçen sene de sezonu 8-10 lira ile açtık, bu sene de aynı şekilde başladı. Şu anda 12-13 lira ama birkaç gün sonra yükselebilir. Yani gittikçe artabilir. Bu sene kayısı biraz sıkıntılı bu yüzden de seneye 11. ayı bekleyin. Şu anda da eksen geleceği 10 lira, 11. ayda da eksen hemen hemen aynı ortamı buluyor. Bundan dolayı gelecek yıldan itibaren başlansın.”

ASIL İŞİMİZ 20 ŞUBAT’TA BAŞLADI

Fidan sezonunun kapanmadığını ifade eden Sıddık Yumrutepe isimli fidancı da, “Bu sene sezon kapanmadı. Kış gelmediği için ve dolu yağmadığı için sürekli fidan dikim işi olur. Ancak asıl işimiz 20 Şubat’ta başladı. Kayısı çok yüksek fiyata satıldı. Şu anda da kayısı fidanı piyasada kalmadı, bitti sayılır. Kayısı fidanı bulamıyoruz ve şu anda kasım ayına doğru erteliyoruz. Güzün aşımız var. Kayısı fidanı dışında diğer meyvelerin satışı da oluyor. Elma, armut, kiraz, şeftali, badem hepsi 10 liradan alıyor. Kayısı çok rağbet gördü ve bu rağbete göre de biraz pahalandı” diye konuştu.