Malatya’da Huzur Uygulaması yapıldı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“3 Ekim 2018 günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak icra edilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması-6 kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde ve ilçelerinde 3 aşamalı olarak gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasına Malatya ilimizde toplam 102 ekip ve 609 personel katılmıştır.

23 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ

Yapılan 3 aşamalı uygulama ve denetimler sonucunda; 1 aşamada av bayileri ve piroteknik malzeme satışı yapan iş yerlerine yönelik olarak 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 12 ekip, 35 personel katılmış ve denetimlerde 23 işyeri kontrol edilmiştir.

2. ve 3. aşamalarda 17.00-19.00 ve 21.00- 23.00 saatleri arasında AVM içleri ve çevreleri ile kafe, kahvehane, park, bahçeler ve yayalar ile risk analizi yapabilen ve suçlu profilini tanıyan seçici personelin katılımı ile umuma açık eğlence yerleri ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 3 bin 237 şahıs sorgulanmış, aranması olan 6 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi, 1 şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. 175 iş yeri kontrol edilmiş olup; 5 işyerine cezai işlem uygulanmıştır. 198 araç kontrol edilmiş, 1 araç trafikten men edilirken, 1 araca bin 630 TL idari para cezası uygulanmıştır.

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ

Ayrıca Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce gerçekleştirilen ‘Şok Uygulamalar, Yol Arama ve Kontrol Noktalarında’yapılan çalışmalarda ise toplam 540 şahıs sorgulanmış, aranması olan 6 şahıs yakalanmıştır. 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 72 araç sorgulanmış 1 araca 436 TL idari para cezası kesilmiştir.” (Haber Merkezi)